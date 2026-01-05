La Virgen de los Desamparados de Alcosa estará en besamanos extraordinario como colofón al L aniversario

Un cierre de oro para un año inolvidable allá por un distrito más que cofradiero. La hermandad de los Desamparados de Alcosa celebrará este próximo fin de semana solemne besamanos extraordinario a su titular, la Virgen de los Desamparados, como clausura a los actos y cultos conmemorativos del cincuentenario de la bendición de la talla. De esta manera, la imagen de Comas estará en besamanos los días 9, 10 y 11 de enero.

Además, en la jornada del domingo día 11, a las 13:00, se oficiará solemne función de clausura de este aniversario de la bendición de la Virgen, patrona del barrio de Alcosa. El lunes 12 de enero, por su parte, se celebrará solemne eucaristía conmemorativa del LI aniversario de dicha bendición, por lo que la imagen estará expuesta en veneración de fieles durante toda la jornada.

Los horarios del besamanos serán los siguientes:

Solemne Besamanos (9, 10 y 11 de enero): de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

(9, 10 y 11 de enero): de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 Solemne Veneración (12 de enero): de 9:30 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.

Eucaristías y actos

Del mismo modo, la hermandad ha dado a conocer toda la relación de eucaristías y misas a celebrar durante los días de besamanos:

9 de enero : Eucaristías a las 9h y a las 20h y rezo del Santo Rosario a las 19:10h. A la finalización de la Eucaristía de las 20h, meditación ante la Santísima Virgen, formando parte la misma del IV Ciclo de Formación de Hermandades y Agrupaciones del Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca.

: Eucaristías a las 9h y a las 20h y rezo del Santo Rosario a las 19:10h. A la finalización de la Eucaristía de las 20h, meditación ante la Santísima Virgen, formando parte la misma del IV Ciclo de Formación de Hermandades y Agrupaciones del Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca. 10 de enero: Eucaristías a las 9h y a las 20h,y rezo del Santo Rosario a las 19:10h.

Eucaristías a las 9h y a las 20h,y rezo del Santo Rosario a las 19:10h. 11 de enero : Eucaristías a las 10h, 12h, 13h (Solemne Función de Clausura) y 20h. A las 19h, Adoración del Santísimo Sacramento.

: Eucaristías a las 10h, 12h, 13h (Solemne Función de Clausura) y 20h. A las 19h, Adoración del Santísimo Sacramento. 12 de enero: Eucaristías a las 9h y a las 20h (Solemne Eucaristía conmemorativa del LI aniversario de la Santísima Virgen), y rezo del Santo Rosario a las 19:10h.

Asimismo, la hermandad ha habilitado una serie de turnos para que los fotógrafos que así lo deseen puedan realizar reportajes de estudio a Nuestra Señora de los Desamparados. Aquellos deben enviar un correo, antes del viernes 9 de enero, a administracion@desamparadosalcosa.es.