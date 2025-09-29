La Virgen de los Dolores ya tiene su azulejo en la parroquia del Cerro

La hermandad del Cerro del Águila ha presentado en la tarde de este pasado domingo el nuevo retablo cerámico dedicado a la Virgen de los Dolores, una pieza bendecida por el párroco y director espiritual de la cofradía, don Francisco Javier Brazo. El azulejo, instalado en el atrio de la parroquia, ha sido realizado por el maestro ceramista Carmelo del Toro Ponce.

En él se representa a la Santísima Virgen de los Dolores con su tamaño natural -165 cms.-, dibujada según una fotografía original de Javier López y Víctor Rodríguez, de 2020. El retablo se compone de piezas de cerámica de 20 x 20 cm, esmaltadas y tratadas totalmente a mano de forma artesanal. De esta manera, la Virgen de los Dolores ya estará presente para siempre en el exterior del templo, para que así todos los devotos y fieles puedan rezarle a todas horas.

Dicha presentación ha tenido lugar en el marco del besamanos a la dolorosa de Santos, culto que pone así el punto y final al mes de septiembre en el Cerro del Águila, uno de los más destacados y esperados del año.