La Virgen del Rocío del Salvador, como en 1952 para los cultos en su honor del 75 aniversario

Una instantánea entrañable que supone, además, el punto y final al calendario de las glorias en nuestra ciudad y, por ende, al procesional. Con motivo de los cultos y la procesión en su honor, la Virgen del Rocío del Salvador ya se encuentra presidiendo el altar mayor de la Colegial, a las puertas del cierre de los actos del 75 aniversario fundacional. Y para tal ocasión, la priostía ha querido recuperar una estampa histórica.

El montaje de este año se inspira en el azulejo de la Virgen del Rocío que se encuentra en el Patio del Salvador, "reinterpretando la tradición y evocando la memoria de los hermanos que lo colocaron en 1952 y han mantenido viva esta devoción", señala la hermandad. Un manuscrito hallado entonces revela "el empeño de generaciones de rocieros que construyeron esta Hermandad con corazón y entrega, dejando un testimonio de amor que hoy sigue vivo".

La Virgen del Rocío en el altar del Salvador

La Virgen de Gallego Muñoz luce manto y saya de salida, junto al rostrillo de corales. Este año estrena elementos que vienen a engrandecer su patrimonio gracias a las donaciones de varios hermanos: zapatos de plata para el Niño con el escudo de la Hermandad; broche estrella de Navidad, con brillante, para el Niño; broche de plata con corales y perlas; y broche de oro, con brillante y zafiro, que porta igualmente el Niño. Estrena también las puñetitas de encaje de concha antiguas, recientemente restauradas. El traje del Niño ha sido recientemente restaurado, y su cingulo se ciñe siete vueltas, número bíblico, al igual que el del Señor del Gran Poder. Además, porta la medalla de la Hermandad de Pasión, de la ciudad de Sevilla y el broche donado con motivo de Rocío, luz de vida, de la Matriz de Almonte.

El exorno floral del altar se compone de lisiamthun, rosas, margaritas, nobelix, hortensias, rosas en fruto y claveles, creando un marco de belleza y devoción que acompaña a la Virgen y al Niño en estos días de culto.