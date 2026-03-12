La Virgen del Socorro es nombrada Patrona de los servicios de emergencias sanitarias de Sevilla

La hermandad del Amor ha comunicado que la Iglesia del Salvador acogerá el próximo martes 17 de marzo la firma del acta de nombramiento por la que se reconoce formalmente a Nuestra Señora del Socorro como Patrona y Protectora de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias de Sevilla. El acto se celebrará tras la finalización de la habitual misa de hermandad.

En el documento se expone que “la advocación de Nuestra Señora del Socorro simboliza, desde su origen, el auxilio inmediato y el amparo ante la urgencia, valores que coinciden plenamente con la misión de servicio público de urgencias y emergencias: atender con prontitud y eficacia las urgencias y emergencias sanitarias de la ciudadanía”. A través de este acta se proclama oficialmente a la Virgen como Patrona y Protectora de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias de Sevilla, "entendiendo este patronazgo como un vínculo de protección espiritual para los profesionales del servicio y de amparo para los pacientes atendidos que así lo deseen", señala la hermandad.

El documento recoge asimismo diversas líneas de colaboración entre ambas instituciones. Por parte de la Hermandad, "se establece el compromiso de dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos por la salud y seguridad de los profesionales sanitarios de urgencias y emergencias, así como por el eterno descanso de los pacientes fallecidos. Además, se facilitarán reproducciones de la imagen de Nuestra Señora del Socorro para que puedan presidir, de forma voluntaria, las salas de coordinación de emergencias del 061 y bases asistenciales que lo soliciten", apunta.

Por su parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 promoverá entre los profesionales de urgencias y emergencias los valores de humanización y socorro que simboliza la Patrona, así como la colaboración técnica con la Hermandad mediante la organización de charlas y actividades formativas sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigidas a los hermanos y a la comunidad parroquial. El acta será suscrita por el hermano mayor, Juan Cruzado Candau, y por el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego.

Traslado a su paso procesional

Tras la firma del documento, una representación de los profesionales que integran el servicio de emergencias participará en un momento de especial simbolismo: el traslado de Nuestra Señora del Socorro a su paso procesional. Los sanitarios portarán las andas de la Santísima Virgen durante este traslado, "que se desarrollará acompañado del rezo de la Vía Dolorosa, en un gesto cargado de simbolismo que une la vocación de servicio de esto profesionales con la advocación del Socorro, tradicional refugio de quienes buscan auxilio en momentos de dificultad", finaliza.