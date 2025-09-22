Más de 150 denuncias en el primer año de la unidad antipintadas de la Policía Local de Sevilla

La unidad de la Policía Local de Sevilla dedicada a combatir las pintadas vandálicas cumple su primer año de funcionamiento con un balance de más de 150 denuncias tramitadas y la identificación de más de 40 personas relacionadas con infracciones contra la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos.

Esta unidad, integrada en la Línea Verde, fue puesta en marcha en agosto de 2024 por el gobierno municipal como respuesta directa a las demandas de vecinos y comerciantes afectados por la proliferación de grafitis no autorizados.

Entre las intervenciones más relevantes realizadas en estos doce meses destacan las relacionadas con atentados contra el patrimonio histórico, como los ocurridos en el Puente de Isabel II, la fachada del Ayuntamiento y la Parroquia de San Lorenzo, que han sido objeto de actuaciones policiales y atestados específicos.

La unidad antipintadas está compuesta por agentes con formación pericial en grafística y una amplia experiencia en este tipo de delitos, y trabaja de forma coordinada con el resto de efectivos de la Policía Local para garantizar un servicio eficaz y de cercanía. El contacto directo y permanente con la ciudadanía, especialmente con comerciantes y residentes de zonas más afectadas, ha sido uno de los pilares del modelo de actuación.

A este trabajo policial se suma el esfuerzo de la Brigada de Pintadas Antivandálicas, gestionada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, que en este mismo periodo ha eliminado más de 15.400 pintadas en edificios y espacios públicos. La colaboración entre ambas áreas permite una actuación integral: por un lado, la limpieza y restauración de fachadas y, por otro, la identificación y sanción de los responsables.

La unidad también ha sido bien recibida por la Fiscalía de Medio Ambiente, con la que mantiene una colaboración directa en aquellos casos que puedan constituir delitos o infracciones graves, especialmente cuando se ven afectados elementos protegidos del patrimonio urbano.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, presidido por el alcalde José Luis Sanz, se destaca el enfoque transversal con el que se está abordando esta problemática, mediante una coordinación eficaz entre las distintas áreas municipales implicadas. El objetivo es preservar el espacio público, proteger el patrimonio y mejorar la convivencia, atendiendo a una de las preocupaciones más reiteradas por parte de la ciudadanía.