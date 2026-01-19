200 opositores a conductor de Tussam reclaman una nueva corrección de una parte del examen

Un total de 200 opositores, de los 1.200 que se presentaron a la convocatoria pública de 2025 para ser conductor de Tussam (Transportes Urbanos de Sevilla), han presentado alegaciones al tribunal calificador para "la revisión de oficio y rectificación de las calificaciones" en lo que respecta a la parte del examen relativa al profesiograma, que mide la adecuación al puesto, por entender que no se habrían cumplido los requisitos. Tussam les ha respondido que no acepta su petición.

Los alegantes consideran que no se ha aplicado "de forma rigurosa el profesiograma del Aviso 14" (perfil profesiográfico) y que no se ha verificado "la coherencia de las notas superiores a 90 puntos en perfiles inconsistentes". Esta tercera prueba de personalidad constaba de 200 preguntas. Las otras dos pruebas, que sí se han corregido con plantilla, eran un teórico y un psicotécnico.

Además solicitan "la anulación de los exámenes de aquellos aspirantes que no contestaron a la totalidad de las preguntas, incumpliendo las instrucciones escritas y orales de la prueba".

En tercer lugar, en las alegaciones se pide tener "acceso individual al expediente, incluyendo copia de la hoja de respuestas propia y el informe técnico de corrección detallado", así como "la publicación de la motivación detallada de las puntuaciones para evitar la arbitrariedad".

Respuesta del Ayuntamiento

A preguntas de este periódico, la delegación de Movilidad del Ayuntamiento responde que todo se ha hecho correctamente, que no hay nada que revisar ni repetir y que al tratarse de una prueba de personalidad "no existe una plantilla de corrección previa estándar, como sucede en las pruebas teóricas o psicotécnica".

"La corrección del examen de adecuación al puesto se ha realizado aplicando el sistema de corrección estándar propio de este tipo de pruebas, un método previamente establecido y reconocido, que se utiliza de forma habitual en este tipo de evaluaciones psicológicas y de personalidad. En todo momento, se ha respetado estrictamente dicho sistema, sin introducir modificaciones, interpretaciones subjetivas ni criterios adicionales", afirma el Consistorio.

"La corrección se ha realizado de manera completamente anónima, garantizando la imparcialidad del proceso y evitando cualquier posible sesgo. Todas las hojas de respuesta han sido tratadas de igual forma, aplicándose exactamente los mismos criterios de corrección a la totalidad de los exámenes, sin excepción", añade Movilidad.

"Asimismo, como ocurre en cualquier prueba de personalidad de este tipo, no existe una plantilla de corrección previa estándar, como sucede en las pruebas teóricas o psicotécnica. La corrección se efectúa con algoritmos específicos para cada prueba y que incorporal plataforma de la propia consultora que la ha elaborado y ejecutado. Este procedimiento, con una referencia única utilizada para evaluar las respuestas, asegura la objetividad, la homogeneidad y la equidad del proceso".

El Ayuntamiento subraya que el test psicométrico utilizado ha sido diseñado aplicado y corregido por la consultora Hogrefe TEA Ediciones, "a la que avalan más de 60 años de experiencia realizando procesos de evaluación similares tanto en empresas públicas como privadas con un número de aspirantes superior al de este proceso, y siempre bajo criterios de rigor técnico, profesionalidad y respeto a los estándares establecidos".