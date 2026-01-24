Más de 200 policías locales de Sevilla renuncian a trabajar en el medio maratón

El dispositivo de la Policía Local de Sevilla para el medio maratón que se celebra mañana domingo contará con la mitad de agentes que el año pasado. La Jefatura nombró a 213 policías locales para reforzar el despliegue que precisa una carrera de este tipo, con numerosos cortes de tráfico en buena parte de la ciudad. Es necesario una dotación de policías extraordinaria porque el turno ordinario del fin de semana no llega a las cifras exigidas para que el evento tenga las mínimas garantías de seguridad.

Estos servicios se pagarían con productividades. Sin embargo, 208 de esos 213 policías renunciaron a trabajar de esta forma, como ya anunciaron los sindicatos que harían tras el acuerdo que salvó in extremis el pasado plan de Navidad. Sólo quedaron dos subinspectores y tres policías dispuestos a trabajar el fin de semana que no les correspondía.

El turno ordinario del fin de semana viene a estar compuesto por unos 200 policías, que hay que dividir a su vez en tres tramos de ocho horas cada uno. Así, quedan entre 60 y 70 policías para cada turno, a los que hay que restar entre un 20% y un 25% que no salen a la calle y que hacen trabajo de oficinas, transmisiones, seguridad de edificios municipales y otras funciones que no implican un trabajo en la vía pública.

Todo este personal de oficinas saldrá a la calle la mañana del domingo para cubrir algunos puntos del dispositivo del medio maratón. Agentes adscritos a unidades como Policía Turística, Línea Verde o el programa Tutor serán los refuerzos para el plan del medio maratón. También habrá voluntarios del Instituto Municipal de Deportes y otras zonas en las que se colocarán vallas al no tener policías suficientes. El sábado hay prevista una manifestación y no hay agentes para cubrirla. No está previsto que se monten controles de alcoholemia o drogas y tampoco se montará el dispositivo habitual en el mercadillo de Alcosa.

Fuentes policiales apuntaron a este periódico que el dispositivo del medio maratón contará con una veintena de coches, y que se quedarán dos o tres vehículos para el resto de la ciudad. El año pasado, por ejemplo, salieron unos 55 coches. Esto supone entre 125 y 130 policías, mientras que en esta ocasión serán en torno a 40 los agentes disponibles. Es, según las mismas fuentes, un dispositivo completamente insuficiente.

De fondo está el problema de las productividades, cuyo gasto se ha disparado en los últimos años dada la escasez de plantilla, lo que ha llevado a la intervención municipal a presentar reparos a esta forma de organizar la Policía Local. Los agentes aceptaron trabajar en Navidad pero avisaron de que no harían más productividades. El Ayuntamiento trabaja en una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y un reglamento en el que pretende incluir un compromiso de pago de las productividades, así como especificar la forma en la que éstas se abonarán. La RPT contempla la eliminación de la Unidad de Intervención Nocturna y la reorganización de los distritos en cuatro grandes áreas según los puntos cardinales, en vez de en once distritos independientes.