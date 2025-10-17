Las 25 asociaciones de Bellavista se unen en plataforma "por un Metro digno que una, no que divida al barrio"

La glorieta de Bellavista donde el metro girará en superficie en dirección al bulevar del barrio

Las 25 asociaciones de Bellavista se han unido en una plataforma para reclamar un Metro digno que una al barrio, no que lo divida, como reacción al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro que se decanta por llevar el Metro en superficie por el bulevar de Bellavista. Solicitan que las administraciones competentes revisen el estudio actual y contemplen la alternativa soterrada en el tramo entre la glorieta Presos de los Merinales y el Hospital de Valme Y recalcan que "Bellavista merece un metro que una, no que divida".

Las asociaciones firmantes son Centenario Bellavista, Cymbel, Limam, Ateneo de Bellavista, PROEMBE (Asociación de Profesionales y Empresarios de Bellavista), Pasacalles Bellavista, Espacio Verde Cortijo de Cuarto (EVCC), AVV Jardines de Hércules, Plataforma Vecinal Bellavista, AVIDA (Asociación Víctimas del Amianto), Peña Sevillista Bellavista, UD Bellavista, Centro del Pensionista y 3ª Edad Bellavista, Peña Bética Cultural de Bellavista, El Reverso CB, Pitos Locos Motoclub Bellavista, Peña Cultural Flamenca “La Fragua” Bellavista, AAVV Unidad de Bellavista, Club Motos Clásicas “er Botica”, Centro Cultural de Bellavista, CD Atletismo El Quarto, Asociación Cultural Pepe Moreno, Asociación Cultural Mujeres Bellavista, CD La Esquinita, Escuela Flamenca Palo a Palo.

El manifiesto dice que tras el anuncio de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, de que el trazado del metro discurrirá en superficie desde (la salida de) Bermejales hasta el Hospital de Valme (así lo indica el estudio informativo enviado al BOJA para iniciar el proceso de información pública), la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno desea posicionarse con claridad.

"Defendemos el soterramiento del Metro a su paso por Bellavista"

El primer punto del manifiesto es "defendemos el soterramiento del Metro a su paso por Bellavista"

"Creemos que esta es la única solución compatible con una ciudad cohesionada, segura y funcional. En el marco de la planificación del tramo sur de la Línea 3, queremos manifestar nuestra preocupación y malestar ante la elección de que el trazado se ejecute en superficie por la Avenida de Bellavista, entre la glorieta de Presos de los Merinales y el Hospital de Valme.

Nos oponemos firmemente al trazado en superficie en este tramo. Defendemos que el metro debe ir soterrado a su paso por Bellavista, por razones urbanísticas, de movilidad y de seguridad.

Nuestros argumentos para defender esta posición son

• Integración urbana y cohesión vecinal:

Un trazado en superficie dividiría físicamente el barrio en dos, creando una barrera urbana que afectaría gravemente la convivencia, la accesibilidad y la calidad de vida de los residentes. Por más pasos de peatones o pasarelas que se habiliten, la barrera física y psicológica es inevitable, y este tipo de soluciones ya ha demostrado en otras ciudades que fragmenta el tejido urbano.

Bellavista ya sufrió en el pasado esta división con la antigua Nacional IV, que partía el barrio en dos. Costó muchos años de esfuerzo y reivindicaciones conseguir que, en 2010, se abriera el bulevar, logrando así cohesionar y unir de nuevo el entorno. No vamos a permitir retroceder a tiempos pasados ni aceptar que el barrio vuelva a ser dividido.

• Movilidad y tráfico:

La Avenida de Bellavista es una vía ya saturada que no solo canaliza el tráfico de entrada y salida del barrio, sino que además sirve como acceso a la localidad de Dos Hermanas y como arteria principal de los desarrollos urbanísticos proyectados en la zona sur de Sevilla.

La implantación de un metro en superficie supondría, necesariamente, o bien la reducción de plazas de aparcamiento para mantener los dos carriles por sentido, o bien la reducción del número de carriles.

En el primer caso, estaríamos ante un doble agravio para los vecinos: un barrio dividido y con menos zonas de aparcamiento, lo que a su vez generaría nuevos problemas de movilidad.

En el segundo caso, la reducción de carriles provocaría un aumento de los atascos, mayores emisiones contaminantes y una pérdida de calidad de vida por los problemas de circulación cotidiana.

• Seguridad y emergencias:

La Avenida de Bellavista es además el acceso principal al Hospital de Valme desde Sevilla. En el supuesto de un trazado en superficie con un solo carril por sentido, el paso de ambulancias y otros vehículos de emergencia —como camiones de bomberos— podría verse gravemente comprometido, poniendo en riesgo vidas humanas.

Asimismo, en el caso de mantener los dos carriles a costa de eliminar los aparcamientos, el acceso al hospital y a las calles colindantes en situaciones de emergencia se vería igualmente afectado por el paso del metro en superficie.

• Comparativa con otros barrios:

En Montequinto, el metro discurre soterrado por una avenida de características similares. Resulta incomprensible que Bellavista, siendo un barrio consolidado de Sevilla capital, no reciba un tratamiento equivalente.

No somos ciudadanos de segunda ni un barrio de segunda: formamos parte de Sevilla al igual que otros barrios periféricos como Pino Montano, donde el metro se ha proyectado soterrado.

Bellavista es un barrio más de la ciudad y merece las mismas condiciones, el mismo respeto y la misma calidad de infraestructuras que el resto de Sevilla.

Entendemos que el trazado en superficie puede ser razonable y económicamente viable en la zona de la Palmera hacia la nueva Ciudad de la Justicia cruzando el Guadaira, donde hay espacio y menor afección urbana. Igualmente, puede ser en superficie por el nuevo barrio de Isla Natura que tiene amplias avenidas y zonas aledañas. También es razonable que sea en superficie para volver a cruzar el Guadaira desde Isla Natura hacia Bellavista, donde un trazado elevado o superficial es técnico y urbanísticamente más viable.

Pero una vez entrado en Bellavista, exigimos que el trazado sea soterrado para garantizar la cohesión urbana, la movilidad y la seguridad. Asimismo, reclamamos que el trazado de la Línea 3 Sur no discurra por el entorno natural del Cortijo de Cuarto, como venimos defendiendo los vecinos de Bellavista, al tratarse de un espacio de alto valor ecológico y paisajístico incluido en el Anillo Verde de Sevilla.

Por tanto, solicitamos que las administraciones competentes revisen el estudio actual y contemplen la alternativa soterrada en el tramo entre Presos de los Merinales y el Hospital de Valme. Bellavista merece un metro que una, no que divida.