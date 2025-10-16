"El barrio de Bellavista no va a permitir que el Metro vaya en superficie por el bulevar, eso es injusto"

Los vecinos de Bellavista advierten que no van a consentir que el Metro de Sevila llegue con un trazado en superficie por el bulevar, como propone la consejería en el estudio informativo del tramo sur de la línea 3 que saldrá a información pública durante 30 días hábiles en cuanto se publique en el BOJA. Así lo ha avisado este jueves Antonio Andrade, presidente de la asociación vecinal (AVV) Unidad de Bellavista, una de las históricas, con un pasado y presente de intensas reivindicaciones para mejorar la vida de sus ciudadanos.

"¿Por qué en los Bermejales el Metro va bajo tierra y en Bellavista va en superficie? Es es injusto y una discriminación. El barrio no lo va a permitir y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nos vamos a movilizar, además de hacer las alegaciones oportunas al estudio informativo del tramo sur del Metro. Claro que queremos Metro, pero un Metro soterrado", ha recalcado este jueves el dirigente de la asociación de vecinos Unidad, que señala que el barrio pidió Metro, pero no en superficie.

"Es falso que la propuesta de Metro para Bellavista dé respuesta a los que pedíamos los vecinos. No es eso lo que se aprobó por unanimidad en la junta municipal del distrito. Deseamos que la consejera de la Junta y el alcalde de Sevilla rectifiquen y hagan lo que el barrio ha pedido por unanimidad", protesta el presidente de la AVV Unidad. La consejera Rocío Díaz y al alcalde José Luis Sanz declararon este miércoles que el trazado elegido para el Metro responde a las peticiones vecinales.

Andrade critica que se quiera dividir el barrio otra vez, ahora con el Metro, "después de lo que le ha costado al barrio conseguir mejoras con sudor y lágrimas". "Sería un problema de discriminación y una locura para la movilidad y crearía una divisióin entre los vecinos".

Esta zona de Sevilla, que cuenta con unas 25 asociaciones ciudadanas, ya padeció durante cécadas la división de su barrio, con decenas de víctimas mortales, por la carretera N-IV, hasta que las movilizaciones constantes de sus vecinos lograron convertirla en un bulevar que ha pacificado el tráfico.Antes de lograr el bulevar actual que acabó con los accidentes mortales en el barrio, los vecinos defendieron con uñas y dientes el único semáforo de la Nacional-IV (en el Caballo Blanco) que les permitía cruzar al otro lado de la carretera.

