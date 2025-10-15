El PSOE municipal tilda de "Metro de segunda" que se lleve en superficie por el bulevar de Bellavista

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado este miércoles que el trazado del tramo sur del Metro sea en superficie por el bulevar de Bellavista, como así lo han anunciado el alcalde de Sevilla y la consejera de Fomento. "Un Metro de segunda no es lo que quieren los vecinos y vecinas de Bellavista", se quejó Muñoz.

El PSOE califica este anuncio de "auténtico jarro de agua fría para los vecinos de Bellavista" porque supondrá, en caso de llevarse a la práctic "una auténtica barrera en la Avenida de Jerez. Dividirá el barrio, en definitiva, cuando el Metro debería integrar".

En segundo lugar, Muñoz critica que ni la consejera ni el alcalde se han comprometido "en absoluto ni con fechas ni con plazos para el arranque de esta infraestructura necesaria, fundamental para conectar Sevilla con Bellavista. Por tanto, nada nuevo y, encima, lo que han dicho nuevo, es un auténtico fraude para los vecinos de Bellavista".