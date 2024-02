ANTIK, compromiso auténtico con el arte y la cultura a lo largo de sus 25 años de vida

Ana López-Fando, fundadora de Antik, ha transformado su pasión por las culturas y los textiles en una marca única que celebra su vigésimo quinto aniversario. “Comenzó en una pequeña tienda, a diez metros de donde estoy ahora”, recuerda Ana. Lo que empezó con la venta de cerámica popular antigua española, gradualmente se expandió a textiles únicos que Ana coleccionaba en sus viajes a Marruecos y la India: “Guardaba estas telas en un baúl, soñando con el día en que abriría mi propia tienda. Y un día como hoy, ese sueño se hizo realidad”. La inspiración de Ana ha evolucionado significativamente a lo largo de los años: “Antes, me inspiraba fundamentalmente el viaje y las diferentes culturas”. Ahora, busca desintoxicarse de imágenes para encontrar su creatividad, una transformación que refleja la madurez de la marca y su fundadora.

De hecho, la elección de Vejer de la Frontera para la nueva tienda de Antik no fue casualidad. Ana describe Vejer como una apuesta muy personal, un lugar donde ha pasado muchas temporadas y que siempre ha tenido un significado especial para ella. “Vejer es una apuesta muy personal porque hace ya unos años que estoy allí temporadas y tener una tienda cerca de casa para mí, que soy bastante workaholic, pues no es mala combinación. Además, era un local por el que llevaba pasando toda la vida y siempre me había gustado. Había veces que lo regentaba un chamarilero, y también una vez un extranjero tuvo allí una tienda de decoración. Un día salí a buscar un sitio para este proyecto, el primero que vi fue ese, estaba vacío y el corredor del local estaba en el bar de enfrente tomándose un café. Parecía que todo se alineó para que me lo quedara yo. Y así fue: a los quince días ya lo tenía”, explica Ana, destacando cómo el destino jugó su papel en esta decisión.

El nuevo espacio de Antik en Vejer de la Frontera, situado en Cañada Ancha, 22, ha sido un éxito rotundo: “Comencé con cierto miedo, pero la aceptación ha sido maravillosa. Es un público nuevo que ha descubierto Antik a través de las redes o por primera vez en persona, y la respuesta ha sido extremadamente positiva”. Sobre cómo se diferencia esta nueva ubicación de sus otras tiendas, Ana reflexiona sobre cómo han cambiado sus productos y su enfoque a lo largo de los años: “Hace veinticinco años, vendía mucho textil, cerámica y joyería étnica”. Por ello, Vejer ofrece un espacio más grande, un lugar donde Ana se siente como en casa, donde puede diseñar, inventar y recibir a amigos y clientes: “Vejer es un local más grande, donde me gustaría que aparecieran proyectos de decoración. Es un local en el que me siento como si estuviera en casa. Tengo una mesa grande, puedo proyectar, puedo diseñar, puedo inventar, puedo leer, recibir amigos y clientes… Es distinto”, añade. La historia de Antik y de Ana López-Fando es una de pasión, evolución y un compromiso auténtico con el arte y la cultura. A lo largo de 25 años, Antik ha crecido y se ha transformado, siempre manteniendo su esencia y sus raíces, llevando su marca a nuevos horizontes, como la nueva apertura de este espacio en Vejer de la Frontera.

Antik también ha brindado anécdotas maravillosas a su fundadora a nivel personal, como es el caso de un bonito reencuentro en uno de sus viajes: “Hace poco, en Marrakech, estábamos visitando una fábrica y pregunté quién era el dueño. Todos los que allí trabajaban eran jóvenes y me dijeron que su dueño era aún más joven que ellos, que tenía unos treinta y tantos años y que había montado unas empresas muy potentes y solía exportar, algo que resulta muy interesante para una empresa artesanal. Entonces, quise ir a ver la central y cuando estaba allí me presentaron al dueño del negocio. Me dio la mano, empezó a reírse y me dijo: “¡Oh! ¡Madame Ana!”. Me quedé mirándole y me di cuenta de que era el chico con brackets que conocí cuando yo empecé mi negocio y que se dedicaba a vender los botones de cordonería marroquí en un puestecito en la medina de Marrakech. Me hizo mucha ilusión ver que había prosperado tanto, que era tan hábil en el negocio y que era tan honesto. En ese momento, no sabía hablar español, hablaba en inglés, pero tenía mil ojos y no se le iba ni un solo cliente. Volverle a ver con una empresa tan grande, en la que tiene 500 trabajadores, me hizo una ilusión bárbara”.

Por otro lado, la selección de objetos en Antik, incluyendo sus icónicos cojines, textiles y cerámicas, se realiza con una dedicación minuciosa: “Seleccionamos con tiempo, atención y dedicación, alejándonos de las tendencias para sumergirnos en un mundo más creativo; y también con desintoxicación de imágenes para no estar siempre pendientes de tendencias, sino metiéndose más en un mundo más creativo”. Este enfoque garantiza que cada pieza en Antik sea única y un reflejo del viaje creativo y personal de Ana. La integración de hallazgos de viajes internacionales en la estética de Antik es un proceso cuidadoso. Ana señala que es crucial “tener un ojo muy pulido” para asegurarse de que las piezas se integren de manera que complementen, y no disfracen, los espacios y a las personas: “Es un trabajo de pulir y seleccionar tras haber visto mucho”.

La historia de Antik y su fundadora, Ana López-Fando, es un testimonio del poder de la pasión y la creatividad en el mundo del diseño y la decoración. Con su nuevo espacio en Vejer de la Frontera, Antik continúa su viaje, llevando su singular visión y espíritu a nuevos públicos y espacios. Para explorar las colecciones únicas de Antik, visita sus tiendas en Calle Alfalfa, 7, Sevilla y en Calle Cañada Ancha, 22, Vejer; o visita su página online en www.antiksuk.es.