Adelante Sevilla discrepa de Espadas porque el turismo sin control “sí expulsa” a los vecinos

La portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha expresado la posición contraria de su formación a la del alcalde Juan Espadas. “Es un hecho objetivo que la proliferación incontrolada de pisos turísticos expulsa a los sevillanos de sus barrios”, ha afirmado Serrano, contradiciendo de esta manera al regidor.La concejal de Adelante ha lamentado que en el X Foro del Liderazgo Turístico Exceltur celebrado el martes en Madrid Espadas asegurara que “las viviendas turísticas no han expulsado a vecinos del centro”. No obstante, Serrano no duda de que sí se produce la “expulsión” de los sevillanos de los barrios por los pisos turísticos, “fundamentalmente en aquellas zonas que sufren una mayor presión turística”.La edil de Adelante ha recalcado que el propio Índice Municipal de Precios del Alquiler, desarrollado por el Ayuntamiento a partir del acuerdo alcanzado con Adelante Sevilla, “deja muy claro, a través de la inclusión de una variable que mide la presión turística, que es precisamente en estos barrios donde más se ha elevado también el precio del alquiler y, en consecuencia, más vecinos han tenido que marcharse ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna por un alquiler asequible”.Serrano considera que Espadas, además de reunirse con los grandes empresarios turísticos, “debería mantener también algún encuentro con las asociaciones vecinales que denuncian los efectos negativos del turismo y con los trabajadores y sobre todo trabajadoras que trabajan en hoteles por salarios de miseria”.