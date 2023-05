Aforo completo en las jornadas 'Hablemos de suicidio' en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla celebra en el Paraninfo hoy jueves 11 de mayo las jornadas Hablemos de suicidio con la previsión de aforo completo al haberse inscritos más de 150 personas. Este evento ha suscitado gran interés dada la temática que se aborda y la participación de expertos en la materia.

La jornada arranca con la proyección del documental La palabra maldita, de Javier Álvarez Solís, quien plasma en la cinta la vida de tres mujeres unidas por un objetivo común, romper el silencio impuesto sobre el suicidio. Un mal que castiga a nuestra sociedad y que provoca la muerte de 10 personas al día de media en España. Este primer bloque de las jornadas cuenta con la participación del director del documental y del coordinador general de la Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión, ANAED, José Ramón Pagés Lluyot.

A continuación, se presentarán los programas de salud mental en Andalucía de la mano de Diego de la Vega, médico psiquiatra del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y profesor asociado de la US y Trinidad Rus Molina, directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Salud y Consumo de laJunta de Andalucía.

En el tercer y último bloque de las jornadas se aborda la prevención de suicidios y la situación actual en la comunidad andaluza con la participación de María del Mar Benítez Hernández, profesora de la US y responsable del área de Psicóloga clínica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US; Benedicto Crespo Facorro, catedrático de Psiquiatría de US y coordinador del Área de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; y Miguel Guerrero Díaz, psicólogo clínico en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.