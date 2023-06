La Alameda de Hércules vuelve a ser el epicentro del Mes de la Diversidad Sexual en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla y las entidades LGTBi impulsan el Mes de la Diversidad Sexual con una amplia programación de actividades que volverán a tener su epicentro en la Alameda de Hércules. La presentación del cartel de Daniel Dalopo, dedicado a Ocaña en el 75 aniversario de su nacimiento y el 40 de su muerte será el 15 de junio en la Casa de las Sirenas. Además, habrá una marcha por los derechos, el Festival Alameda, o el homenaje a Fernando Estrella junto a exposiciones y actividades para todos los públicos y familias.

El autor del cartel, Dalopo está fuertemente influenciado por el arte del siglo XX, movimientos como el constructivismo, cubismo o arte pop, con una clara esencia del arte urbano. El artista afincado en Sevilla califica el arte como medio de introspección, el cual ha determinado en gran medida, su identidad, su personalidad y sus intereses, que quedan reflejados en sus obras. Temas sociales, especialmente en el ámbito LGTBI; expresiones de género, cuerpos no normativos, transexualidad, le llevaron en 2017 a ser elegido por la Plataforma 28J para realizar la manifestación LGTBI de Andalucía, así como a producir la Exposición My body, My rules en 2018. También obtuvo el primer premio del II Certamen Artístico Internacional AskatasunArte por su obra La Valla, que reflejaba la crisis siria, para la cual visitó ciudades como París o Berlín. Y recibió de la Junta de Andalucía el Premio Sevilla Joven 2016, en reconocimiento a la trayectoria artística de jóvenes Andaluces.

El viernes 16 será la proyección del documental Trans-Universal, largometraje que detalla la historia de la transexualidad en Málaga, Andalucía, España y el mundo y que dará paso a un debate en el que participarán Rafael Robles (director del film), Manolita Chen, Mar Cambrollé y Bruno Campos, quienes repasarán las referencias del movimiento trans como la visibilización, la reinvidicación, la lucha conseguida por la despatologización, la equiparación de los derechos sanitarios para los procesos de hormonación, la resignación quirúrgica, y la autodeterminación de género así como la ley aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.

El martes 20 se presenta la exposición Lesbianas en el Cine que permanecerá del 19 al 30 de junio en Centro Cívico Las Sirenas de la Alameda de Hércules y que ofrece una retrospectiva de 28 películas que abordan la temática lésbica desde diversos enfoques o prismas. Esta inauguración de la exposición se encuentra acompañada de una mesa redonda a las 19:00.

El miércoles 21, la Asociación Togayther organizará un homenaje al artista utrerano Fernando Estrella que falleció en el pasado mes de febrero.

Festival Alameda y pregón de Vanesa Martín

El jueves 22 dará comienzo el Festival Alameda que tendrá como platos fuertes el pregón de la cantante y compositora andaluza Vanesa Martín o la gala grag de la asociación Togaytherland así como la IV Feria de Asociaciones y Entidades LGTBI, que contará con distintas mesas redondas, presentaciones de libros y coloquios en la carpa principal. La IV edición consolida este espacio de encuentro con la ciudadanía de Sevilla a través de las actividades de la carpa central, conferencias, talleres, presentaciones de libros y similares.

El viernes 23 llega el turno del Orgullo Trans promocionado por la Asociación Trans de Andalucía "Sylvia Rivera" que volverá a dar visibilidad al colectivo en un acto que cuenta con varios años de tradición.

El sábado 24 tendrá lugar la Marcha Andaluza por los Derechos LGTBI que organiza la Federación de Entidades Orgullo Andalucía con la participación de una treintena de entidades y 18 carrozas que partirán a las 19:30 desde el Puente de San Bernardo ( Bomberos) para recorrer la Ronda Histórica, Puerta Osario, Metropol-Parasol, Trajano y Alameda de Hércules. Tras la llegada de la cabecera, que el pasado año reunió a unos cuarenta mil asistentes según los organizadores, las asociaciones leerán un manifiesto para dar paso a una Gran Fiesta. Este mismo día se iluminará la Fuente de la Plaza Don Juan de Austria (Prado de San Sebastián), sobre la que se proyectará la imagen corporativa de la Campaña del Mes de la Diversidad Sexual.

Las actividades del Mes de la Diversidad Sexual comenzaron con la 7ª edición del FOC, Festival Cultura con Orgullo, con la programación en las salas de teatro de la ciudad de obras de temática LGTBI y exposiciones de artes plásticas entre las que se encontraba la representación de “Ocaña, la Noche del Sol” (Enclavados Teatro); El 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la LGTBIfobia, con la presentación de “Odio”, de Ismael Lozano, en la librería El Gusanito Lector (calle Feria); el 19 de Mayo, Stop-Sida celebró una fiesta contra la LGTBIfobia en el Distrito Macarena, y la Asociación Adriano Antinoo editó una guía didáctica sobre la realidad de personas intersex, colectivo muy invisibilizado y sobre el que hay muchos estereotipos e informaciones erróneas.