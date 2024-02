Sevilla antes de la destrucción. El álbum del vizconde de Vigier

Aunque algún autor poco documentado ha llegado a afirmar que Joseph Vigier (Savigny-sur-Orge, 1821-París, 1894) fue el primer fotógrafo que tomó una imagen de Sevilla, nada más lejos de la realidad. Como nos recuerda Vicente Lleó en su libro La Sevilla de los Montpensier, mucho antes de que el vizconde de Vigier llegase a la capital del Guadalquivir, hubo "diversas experiencias" fotográficas, entre las que destaca el que se considera el primer daguerrotipo de la ciudad, tomado probablemente por Vicente Mamerto Casajús en 1842.

Sin embargo, sí se puede afirmar que Vigier fue el primer fotógrafo metódico de la ciudad, a la que legó su famoso Álbum con vistas de Sevilla, en el que podemos ver cómo era la urbe justo cuando se iniciaron las grandes transformaciones provocadas por la revolución liberal del XIX. En la Sevilla de este noble fundador de la Sociedad Francesa de Fotografía todavía Podemos ver el famoso Puente de Barcas, los viejos conventos como el de San Pablo, las murallas y sus puertas...

La figura del vizconde de Vigier no se entiende sin la del Duque de Montpensier, que por aquellos años del ecuador del siglo XIX había convertido a Sevilla en una especie de segunda corte desde la que conspiró sin descanso para hacerse con el trono de España. Aunque no todo fueron ambiciones políticas. Don Antonio de Orleans también promovió el progreso económico y tecnológico de la ciudad y fomentó (cuando no inventó) sus tradiciones. Entre los muchos avances que trajo a la capital del Guadalquivir destaca el de la fotografía, técnica pionera por aquellos años a la que el propio duque era muy aficionado. Según cuenta Lleó, el mismo Montpensier pudo tomar incluso alguna fotografía, como la del monumento a Murillo realizado por Sabino de Medina en 1859 para la Plaza del Museo. Su fototeca llegó a ser una de las más importantes del momento.

Pero más que como fotógrafo, Antonio de Orleans destacó como mecenas y promotor de fotógrafos. Entre ellos Joseph Vigier, que llegó a Sevilla en 1849 recién inaugurada la gran reforma que los duques hicieron del Palacio de San Telmo, tal como documentó en su día el que se puede considerar como el gran historiador de la fotografía en Sevilla, el ya desaparecido Miguel Ángel Yáñez Polo. Así, el vizconde se sumó al grupo de fotógrafos que protegió el marido de María Luisa Fernanda, infanta de España y hermana de Isabel II, un grupo en el que también estaban pioneros como el español Francisco Leygonier o el fotógrafo de Su Majestad Británica Charles Clifford, entre muchos otros.

En este artículo reproducimos algunas de las fotografías de Vigier tomadas entre 1849 y 1851, un momento en el que Sevilla se estaba modernizando (llegada del gas, construcción del ferrocarril y el puente de Isabel II...), pero que aún tiene las hechuras de la ciudad barroca. Entre las fotos destaca la única que tenemos del famoso puente de barcas que fue sustituido por el de hierro. También podemos ver el impresionante compás del Convento de San Pablo (del que ya sólo queda la actual parroquia de la Magdalena) o algunas de las puertas de las murallas, víctimas de la piqueta durante la segunda mitad del siglo.

Después de su estancia en Sevilla, el vizconde de Vigier siguió haciendo fotografías, como su magnífica serie de los Pirineos, realizada junto a Olympe Aguado. Asimismo fue uno de los promotores de las carreras de caballos y la cría de pura raza en Chantilly. Todo un caballero.