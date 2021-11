Alcalde de camisa blanca en un universo azul mahón

Nacido en Heliópolis el 27 de julio de 1937, Fernando de Parias Merry nunca se jactó de pertenecer a La Clase aun a sabiendas de la importancia que tenía dicha escala social en Sevilla. Alumno de la segunda promoción del Colegio Claret, estudió Ingeniería Industrial en Barcelona y, con el doctorado hecho, se colocó en Cruzcampo. En la fábrica cervecera estuvo dos años y de ahí pasó a fundar uno de los primeros estudios de Ingeniería en nuestra ciudad, Arquinde.

Pero la principal dimensión social de Fernando de Parias es cuando el gobernador civil, Alberto Leiva, sin encomendarse a nada ni a nadie, lo nombra alcalde de Sevilla. Así me lo contaba una mañana de invierno de 2002 en su despacho del Consulado de Irlanda. “Era junio y ya después de la flebitis, Franco estaba técnicamente muerto y Juan Fernández había dimitido como alcalde, enfadado por la sátira de un periodista o por no se sabe qué. Pasaban los días y Sevilla estaba sin alcalde, por lo que nuestra tertulia decidió darle una serie de nombres al gobernador, Alberto Leiva, a ver si alguno le parecía bien. Diez personas entre las que estaban Olivencia, Clavero, García Añoveros, José Luis de Pablo-Romero... No, yo no estaba en esa lista, pero me encargaron de hacérsela llegar al gobernador. Me dice que le dé la lista y le digo que no, que tome nota porque la lista me la guardo. Le hago ver nuestra preocupación por la falta de un alcalde y me voy a Irlanda”.

Se va a Irlanda y estando allí lo llama Leiva y lo nombra alcalde... Un alcalde de camisa blanca en un régimen azul mahón y que chirría en Castelar, sede de la Jefatura Provincial del Movimiento... “Se me pusieron enfrente porque yo defendía una Monarquía Parlamentaria”.

Es alcalde de Sevilla desde junio del 75 hasta enero del 78... “Me fui por dos razones, una que se dio a conocer y otra que no. La primera es que el plan para quitar el dogal ferroviario a Sevilla lo saco adelante, pero no está bien que obra tan importante se apruebe con un Ayuntamiento predemocrático. Eso es lo que le dijo al ministro Joaquín Garrigues una comisión de políticos sevillanos que formaban el socialista Rafael Escuredo, el comunista José Benítez Rufo y Soledad Becerril, que remaba entonces en el mismo barco político que yo, la UCD. La otra razón nunca se dijo, pero es que los alcaldes predemocráticos parecíamos desempeñar el papel de fieles amas de llaves que no podían decidir nada”.

Y así acabó la Alcaldía de Fernando de Parias, un caballero que nos dejaba ayer, un enamorado del caballo y que dejó de montar en la Feria cuando se quedó sin hijas a las que pasear y hermano del Cristo del Amor. Nunca definió su filiación futbolera, pero, vecino de Heliópolis, asistía frecuentemente a los entrenamientos del Betis y recordaba con cariño cómo estuvo en el palco del Calderón como alcalde de Sevilla viendo cómo el equipo verdiblanco ganaba la primera Copa del Rey. Descanse en paz un sevillano auténtico y caballero cabal.