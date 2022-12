Álvaro Peregil: "Lo siento mucho por mis compañeros, pero no puedo"

Demasiada presión, demasiada sobreexposición y demasiados retos por delante. El presidente electo de la Asociación Provincial de Hostelería de Sevilla y su Provincia, Álvaro Pérez Medina, conocido popularmente como Peregil, ha explicado a este periódico las razones por las que finalmente no tomará posesión del cargo para el que sus compañeros lo habían elegido con un anmplísimo respaldo: "Lo siento mucho por mis compañeros, todos estábamos ilusionados, pero este cargo no es para mí, creo que no estoy hecho para estas cosas, no estoy acostumbrado a tanta exposición pública. Por eso he dado un paso atrás". El popular tabernero, muy querido y respetado en la ciudad, tal como lo fue siempre su recordado padre, insiste en la petición de disculpas: "Tengo que estar pendiente todo el día de tres negocios y no, no puedo con tanta crítica y tanto jaleo... Lo siento, de verdad que lo siento por todos ellos y por los que me habéis tratado tan bien estos días, pero de verdad que es mejor dar un paso atrás".

Peregil tiene tres negocios de hostelería: dos en la calle Mateos Gago y uno en la Plaza Ponce de León. El uno de enero debía empezar a ejercer como presidente del gremio, pero su renuncia obligará a una nueva convocatoria de elecciones que previsiblemente se fijará para este mismo diciembre. De momento continúa en sus labores la junta directiva saliente, con Antonio Luque de presidente y Pedro Robles y Miguel Ángel Jurado como vicepresidentes. Alfonso Maceda podría ser un empresario de consenso para asumir la presidencia de un gremio fundamental para la economía de la ciudad.