Amazon Fresh, haciendo la vida más fácil en el día a día

¿Quieres organizar una merienda en casa pero no te apetece salir a comprar? ¿Tienes visita y te has quedado sin aperitivo? ¿No tienes tiempo de ir a comprar después de trabajar y tienes la nevera vacía? Tanto si es el cumpleaños de tu hijo y no te da tiempo a salir para comprar lo que necesitas para una celebración, como si llegas de viaje o de unos días de vacaciones y te enfrentas a la nevera vacía, o tienes cena en casa esta noche, pero te has dado cuenta de que te faltan ingredientes para la receta que ibas a preparar y no te da tiempo a salir… No te preocupes, con el servicio de Amazon Fresh puedes recibir tu compra en el mismo día en la franja de dos horas que elijas.

El trabajo, los niños, las tareas, los recados, compromisos… la vorágine del día a día a veces puede resultar un poco complicada de gestionar, pero Amazon Fresh nos puede facilitar mucho el momento de hacer la compra, una tarea que a muchos nos estresa o para la que no encontramos el momento. Amazon Fresh es el servicio de compra y entrega rápida de productos de supermercado para clientes Prime, disponible en Amazon.es y en la app de Amazon, y está disponible en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla.

Para dar a conocer el servicio de supermercado Amazon Fresh de una forma más personal y práctica, el pasado 25 de octubre Amazon Fresh organizó un evento privado en Sevilla, la primera edición de su Club Fresh, una velada íntima en colaboración con Cenas Adivina, en la que participaron reconocidos influencers de Sevilla. Cenas Adivina es una comunidad que reúne invitados entorno a una mesa para disfrutar de una velada gastronómica en un ambiente distendido, y compartir experiencias, conocimientos e inquietudes.

El evento, que es el primero que realiza #ClubFresh en España, contó como invitada con una embajadora excepcional, Cristina Ferrer, creadora de contenido especializada en cocina fácil, con foco en recetas semanales y batch cooking, y que cuenta con más de 150K seguidores en las redes sociales. En la velada, ofreció una serie de tips para la planificación de la compra para un menú semanal, batch cooking organización y despensa, tareas que son ahora más sencillas gracias al servicio Amazon Fresh. Además, realizó un showcooking, con productos de Amazon Fresh, elaborando dos recetas sencillas y rápidas en directo: un hojaldre con verduras, jamón y burrata y una tabla mediterránea con tzatziki, olivada y dip de pimientos asados.

"Con este evento pretendemos acercar y dar a conocer el servicio de supermercado Amazon Fresh de forma más distendida y amena, al tiempo que propiciamos también que las personas se conozcan en estas cenas, intercambien opiniones y descubran cómo hacer su vida más fácil con este servicio", explican desde Amazon Fresh. "Para ello hemos colaborado con Cenas Adivina en esta primera edición de Club Fresh, y agradecemos a su creadora Silvia, su magnífica organización", añaden.

Cenas Adivina nació en el salón del hogar de su creadora, Silvia, en el 2014, con la ilusión de poner a todo el mundo en valor a través de las experiencias compartidas en una velada cuidada hasta el último detalle. Cientos de veladas después y una pandemia, crearon en Madrid su propio espacio donde recrean su hogar en un local a pie de calle, y ya han organizado más de 400 veladas por muchas ciudades de España, incluyendo Sevilla.

Durante la sesión del miércoles, Carolina Ferrer transmitió a los asistentes algunas ideas claves: planificar, innovar, comprar con cabeza y cocinar para algunos días de la semana. Incidió en que no hace falta hacer un menú súper detallado: solo debemos plantearnos ¿Cuántas veces vamos a comer en casa? Cuatro cenas y cuatro comidas, por ejemplo. Y en función de eso, ya establecemos los platos a elaborar. En cuanto a la compra de los ingredientes que no tenemos en casa, insistió en que "compramos con más cabeza si lo hacemos desde casa, y tenemos una lista de la compra recurrente". Es clave organizar el menú con productos frescos. No organizarlos nos hace comer menos saludable, tiramos más de precocinados, etc", señaló la experta. En Amazon Fresh, los clientes pueden encontrar más de 7.000 productos que incluyen frescos y congelados, carne, pescado, frutas y verduras, lácteos, aperitivos, artículos de primera necesidad - todo para la compra de la semana y despensa-, así como productos de belleza y cuidado personal.

Ferrer invitó a los asistentes a probar a elaborar dos recetas nuevas al mes: "ésas de las que tengamos ganas de hacer, que tenemos guardadas y nunca dedicamos tiempo- así vamos probando, variamos los menús y tenemos posibilidades de ampliarlos con nuevos favoritos", explicó.

La vida más fácil día a día

Amazon Prime está diseñado para hacer la vida más fácil cada día. Y el servicio Amazon Fresh de compra a domicilio es un buen ejemplo de ello. A continuación, te recordamos algunas de sus ventajas:

Recibe tu compra en la franja de dos horas que tú elijas. Con Amazon Fresh puedes hacer tu compra fácilmente desde dónde quieras, ya sea cuando esperas a tus hijos en el colegio, en el descanso del trabajo, desde el transporte público o desde el coche si no vas conduciendo, o incluso cómodamente desde el sofá de tu casa. Elige la franja de dos horas en la que quieres recibir tu pedidos y prográmala para que llegue a casa el mismo día que elijas, sin tener que preocuparte por desplazarte hasta el super. Puedes recibir tus pedidos Amazon Fresh los siete días de la semana, de 10 a 22 horas.

Envíale la compra a los tuyos. Con Amazon Fresh también puedes echarles una mano a los tuyos y enviarles la compra cuando lo necesiten. ¿Tus hijos estudian en otra ciudad y quieres asegurarte de que siguen comiendo ‘como en casa’? ¿Tu hermano/a tiene unas mini vacaciones y regresa justo antes de volver al trabajo? ¿Tus padres son mayores y les resulta difícil subir la compra a casa? No hay problema, con Amazon Fresh puedes hacer la compra y enviársela a su casa en la franja de dos horas que selecciones.

Carga tu lista de forma rápida. Al comprar en Amazon Fresh, todos los productos de tus pedidos quedan registrados en tu cuenta, por lo que tu siguiente compra puede ser más fácil si revisas tus compras anteriores, y además Fresh te ofrecerá sugerencias en base a tu historial de compras para que no se te olvide ninguno de tus productos esenciales. Además, esto hace que ahorres al no estar in situ en un supermercado, donde solemos 'pecar' más de comprar caprichos o cosas que nos entran por el ojo y que realmente no necesitamos.

Si tienes alguna intolerancia o alergia, o necesitas llevar a cabo una dieta especial, no te preocupes, porque en Amazon Fresh podrás encontrar una gran variedad de productos especiales: sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, BIO y ECO, productos de origen vegetal y dietéticos.

Puedes pedir a Alexa que te haga la lista de la compra. Piensa en todos los ingredientes que necesitas para organizar una cena como la elaborada por Carolina Ferrer y pide a Alexa que los añada a tu cesta; solo tienes que decir: "Alexa, añade a la lista de la compra de Amazon Fresh Aceite de Oliva de La Española”