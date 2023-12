El Ateneo estudia impedir a la Estrella de la Ilusión lanzar entradas para Icónica

Era una iniciativa sin precedentes y todo hace indicar que se quedará en eso. El Ateneo de Sevilla, institución organizadora de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en sus más de cien años de historia, no está por la labor de que el anunciado lanzamiento desde la carroza de la Estrella de la Ilusión de sobres con entradas para el Icónica Fest 2024 se lleve a cabo el próximo 5 de enero. "No podemos confirmar nada a día de hoy porque estamos estudiando y analizando posibilidades, pero seguramente eso no va a poder hacerse así", ha dicho en declaraciones a este medio el director del Cortejo Real, Manuel Sainz.

La organización, que asegura haberse enterado de esta noticia por la prensa, tiene previstas varias reuniones la próxima semana tanto con el CECOP como con la propia encargada de encarnar a la Estrella de la Ilusión, la oftalmóloga sevillana Margarita Cabanás, "para estudiarlo y analizarlo todo".

Para Manuel Sainz, el lanzamiento de este tipo de productos puede provocar "un gran atractivo y una gran demanda y congregación de público" alrededor de esta carroza, pudiendo ocasionar "un verdadero problema de seguridad". "Tenemos todo que analizarlo porque nos ha llegado de golpe al Ateneo, pero como director de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla confirmo que, probablemente, desde ninguna carroza se tire nada de esta naturaleza. Nadie nunca, ningún personaje, ha lanzado nada parecido en los 107 años de historia que tiene este Cortejo y nos ha sorprendido mucho el habernos enterado así de esta decisión", afirma rotundo Saiz, quien mantiene, no obstante, que "se intentará llegar a un acuerdo".

La bomba estalló este viernes de la mano de la promotora del festival de música que se desarrolla en la Plaza de España en verano. En un comunicado, Green Cow Music informaba de una iniciativa a desarrollar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla a través del lanzamiento al público de 50.000 tarjetas de las que 100 estarán premiadas con entradas dobles para Icónica Sevilla Fest. La carroza elegida, la de la Estrella de la Ilusión, encarnada esta edición por la Margarita Cabanás, jefa de Servicio en la Unidad de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, y destacada por ser una persona solidaria y comprometida, siendo cooperante en distintas campañas realizadas en multitud de lugares, como Costa de Marfil, Sierra Leona, Senegal o Kenia, junto a la ONG Visión Sin Fronteras.

"Una mujer realmente icónica, cuyos valores se asocian a la perfección a los del Festival de la Plaza de España", según recoge literalmente el comunicado de la promotora en el que se explica que todas las tarjetas tendrán un QR que llevará hasta un vídeo, en el que se indicará a cada usuario si ha obtenido una de las Tarjetas de la Ilusión premiadas con dos entradas para alguna de las citas ya confirmadas en Icónica Sevilla Fest 2024. Apenas unas horas después del anuncio, todo está en el aire.