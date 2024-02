Los trenes Avant entre Sevilla y Granada registraron 637.500 viajeros en 2023, un 48,7% más que el año pasado

El Avant Sevilla-Granada registraron 637.500 viajeros en 2023, un 48,7% más que en el ejercicio anterior, según datos de Renfe. Este servicio ferroviario cumple cuatro años, en los que ha transportado cerca de 1,5 millones de pasajeros.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, en estos cuatro años, el Avant entre Granada y Sevilla ha evitado la emisión a la atmósfera de 23.000 toneladas de CO2 y ha evitado también la circulación por carretera de 995.000 vehículos.

El servicio Avant de Renfe que une las ciudades de Sevilla, Córdoba y Granada cumple este viernes, 16 de febrero, su cuarto aniversario con un balance total 1.493.000 viajeros.

Renfe pone en servicio una programación semanal de 56 trenes Avant entre Sevilla y Granada con una oferta total de 14.600 plazas. Estos trenes enlazan las capitales sevillana y granadina en un mejor tiempo de viaje de 2h 30 minutos, con paradas intermedias en Loja, Antequera AV, Antequera Santa Ana, Puente Genil-Herrera y Córdoba.

El 16 de febrero de 2020 fue el primer día de servicio comercial de este servicio con una oferta para viajar entre ambas capitales de 4 trenes Avant directos y diarios por sentido. Un mes después, esta programación se vio afectada por la declaración del Estado de Alarma y las estrictas restricciones de movilidad que impuso el Covid-19, que posteriormente, determinaron una recuperación progresiva de la oferta inicial que concluyó en enero de 2023.

Abonos Avant para viajeros frecuentes a mitad de precio

Esta oferta de servicios Avant en Granada, declarados como obligación de servicio público, está incluida en la medida del Gobierno de bonificación del abono recurrente por el que se aplica un descuento del 50 por ciento a todos los títulos multiviajes Avant (Abonos Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45). Es decir, se mantienen los actuales abonos a mitad del precio habitual: Abono Tarjeta Plus (para realizar entre 30 y 50 viajes), Tarjeta 10 Plus (para 10 viajes con una validez de dos meses) y Tarjeta Plus 10-45 (para 10 viajes con una validez de 45 días).

Los viajeros pueden consultar toda la información y adquirir el abono Avant a precio reducido a través de la web de Renfe: Abonos Gratis Renfe