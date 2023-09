Carretera de Carmona: el Ayuntamiento de Sevilla responde que 96 árboles compensarán la tala de 25 naranjos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines, ha explicado este viernes, a preguntas de este periódico, que no había otra alternativa que la tala de 25 naranjos en la Carretera de Carmona al interferir con las canalizaciones subterráneas (telecomunicaciones, agua, etc.) de la obra de reurbanización de la promoción de la Fábrica de Vidrio.

El equipo municipal de José Luis Sanz ha recalcado que esta acción se compensará con la plantación de 96 nuevos árboles de otras seis especies más, aparte de nuevos naranjos.

"La pérdida patrimonial de estos árboles para la ciudad de Sevilla se compensa con creces con la propia obra de reurbanización, que contempla la plantación de 96 árboles donde ahora hay 25 naranjos. Se pasa igualmente de una opción monoespecífica (sólo naranjos) a una distribución de 6 especies más, además de los naranjos. Se contempla igualmente una mejora en el potencial desarrollo radicular de los árboles empleando un suelo estructural enriquecido. Todo ello redundará en un mejor y mayor desarrollo de la cobertura arbórea en esta parte de la ciudad y el consecuente aumento de los beneficios ecosistémicos para los ciudadanos", reza Parques y Jardines en un informe fechado el pasado 10 de julio.

Según el Ayuntamiento, inicialmente eran 8 los naranjos afectados por la tala, pero finalmente la cifra de ejemplares afectados se ha tenido que ampliar a 17 más. De hecho, el proyecto de reurbanización aprobado en noviembre de 2022 solo contemplaba la tala de 8. En un informe de Parques y Jardines fechado el pasado 10 de julio se asegura que "el proyecto de reurbanización que nos ocupa fue informado en su día pero no se tuvo en cuenta estos apeos porque no se contemplaba que fueran necesarios. En la fase de ejecución aparecen gran número de servicios subterráneos coincidentes con la alineación de naranjos que se plantea apear". Esto provoca, según el informe municipal, la necesidad de talar no solo los 8 árboles inicialmente previstos, sino otros 17 más entre las intersecciones entre las calles San Juan Bosco y Almadén de la Plata.

Respecto a la dificultad de trasplante de estos ejemplares, el informe explica que, dado "no se ha encontrado una alternativa que evite esta afección es recomendable la sustitución de los mismos por incompatibilidad con obra pública". Y añade que la opción del trasplante, dada la proximidad de los servicios subterráneos comentados anteriormente, no permite la ejecución de un cepellón adecuado que garantice mínimamente el éxito del trasplante".

Estos ejemplares se encuentran en un "estado maduro y con un aspecto fisiológico normal", con un desarrollo "ligeramente por debajo de los patrones normales de esta especie, posiblemente por limitaciones espaciales para su desarrollo radicular y por la calidad de los suelos que los sustentan", concluye el informe de julio de Parques y Jardines.

“Estos árboles daban sombra al barrio y retenían el calor”

Los vecinos de la Carretera de Carmona lamentaron este viernes que la obra de la Fábrica de Vidrio ha acabado de un plumazo con 25 naranjos del barrio. “Es una barbaridad acabar con naranjos que daban sombra al barrio y retenían el calor. Ya se nota en la calle y en nuestras casas que no hay árboles ¿Cuántos años necesitamos para volver a tener sombra?”, se pregunta una vecina de los edificios colindantes, quien lamenta este arboricidio por una iniciativa privada.

Según los vecinos con más edad, los naranjos llevaban en esta avenida más de 20 años, por lo que estaban crecidos para aliviar las altas temperaturas de la zona. Esta semana la actuación comenzó en los naranjos con una poda drástica que dejó su copa muy reducida, pero al menos seguían en pie.

La indignación vecinal llegó cuando el jueves empezaron a retirar todos los ejemplares desde la esquina de San Juan Bosco (Gerón) hasta la confluencia con Almadén de la Plata. Los obreros trasladaron a algunos vecinos que el cableado de la promoción de viviendas ha obligado a retirar los árboles y que en el futuro los ejemplares que se planten tendrán que ir más separados de la parcela.

Las fichas de apeo

Las fichas de “apeo” de estos 25 árboles pueden verse en la web del Ayuntamiento de Sevilla y detallan la autorización municipal y como causas de su desaparición “la incompatibilidad de la posición del árbol con las edificaciones futuras”.

Desde la Plataforma Salva tus árboles Sevilla se asegura que, en teoría, los ejemplares iban a ser podados y trasplantados, pero la realidad es que el traslado (en camiones) para el trasplante de los ejemplares solo parece haberse llevado a cabo con algunos de estos árboles.

En las fichas de apeo se detalla que el riesgo asociado a los ejemplares es “bajo” y su estado general es “de un vigor alto”. El expediente especifica que la empresa responsable de la obra no tendrá que pagar tasas por talar árboles de titularidad pública porque promete ofrecer “una compensación por el apeo de dicho ejemplar debido al proyecto de jardinería contemplado en la obra”.