Sevilla acuerda medidas de emergencia social y sanitarias para prevenir un rebrote del Covid-19

Cuatro de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Sevilla, a excepción de Vox, han aprobado este viernes el acuerdo con medidas a corto plazo para salir de la situación actual provocada por la pandemia. Vox asegura que no se ha sumado al acuerdo político por "desconocer los términos de un acuerdo que no ha sido consultado" con su grupo y, sobre todo, critica que no se prioricen las medidas económicas de reactivación del empleo para comerciantes y hosteleros, según su portavoz Cristina Peláez.

Espadas ha agradecido este acuerdo a los grupos municipales firmantes porque supone "centrar todo la atención en las necesidades de las personas"

El alcalde Juan Espadas ha elogiado el gesto de los partidos firmantes. "Creo que la ciudadanía valora que hayamos sido capaces de hacer algo juntos. Este es el modelo de gobernanza local. Las medidas para lograr un buen escudo social suponen 22,3 millones de euros. Hoy hacemos el camino que quieren los ciudadanos. Vayamos a por el segundo acuerdo".

Las medidas aprobadas forman parte de un primer paquete de propuestas que se han debatido durante un mes con expertos, entidades y todos los grupos políticos municipales en la comisión para la reactivación social y económica y para el impulso del empleo de la ciudad de Sevilla.

Esas primeras medidas son para los meses que restan de 2020, como propuso la profesora Carmen Barroso de la Universidad de Sevilla, pero tendrán que acordarse otras a medio-largo plazo (2021-2022) que recojan los cimientos para el futuro de nuestra ciudad. Estas primeras medidas se basan en dos pilares:

1. La prevención ante un potencial rebrote de la pandemia2. La emergencia social

Todos los responsables políticos que han participado en el acto oficial de este viernes han destacado que es momento de estar a la altura de lo que los sevillanos esperan, de fomentar el diálogo y la negociación y de evitar enfrentamientos. Y el alcalde Espadas ha agradecido este acuerdo a los grupos municipales firmantes porque supone "centrar todo la atención en las necesidades de las personas" y porque demuestra que hay otra forma de trabajar y de entender la política, ha dicho antes de recordar, parafraseando a un gran estadista, que la Política con mayúsculas se ejecuta bien cuando se interpretan bien los estados de ánimos de los ciudadanos.

Beltrán Pérez (PP) criticó que el documento "no contiene muchas medidas que podían mejorar la situación. El verdadero reto no está en lo que aprobamos hoy, sino en el empleo".

"Hay que llegar a acuerdos donde todos cedan en favor del interés general, a los sevillanos no les podemos fallar", ha declarado Álvaro Pimentel, portavoz de Cs. "No atacar, ni caer en el insulto, la pelea o la crispación no significa que se esté de acuerdo en todo. Los ciudadanos esperan que ejerzamos la ciudadanía responsable y hoy estamos en eso", ha afirmado en su intervención la portavoz de Adelante Sevilla Susana Serrano.

Desde el PP, su portavoz Beltrán Pérez ha expresado que su grupo ha firmado porque dijo que estaría a la altura de la ciudad cuando esta lo necesitara, pero criticó que el documento "no contiene muchas medidas que podían mejorar la situación", como las medidas encaminadas a fomentar el empleo. "El verdadero reto no está en lo que aprobamos hoy, sino en el empleo. Pedimos que las medidas para recuperación de la economía que están sobre la mesa se estudien y se apliquen. Hay que superar esta crisis por el camino correcto", ha recalcado.

Desde el PSOE, la portavoz Adela Castaño ha recalcado que "cuantos más acuerdos se firmen entre todos los grupos más rápido avanzaremos en la recuperación económica y social".

En las medidas sanitarias estas son las prioridades

Poner en marcha, en coordinación con el SAS, a través del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla, y con la sanidad privada un Plan de Seguridad Sanitaria para Sevilla destinado a la contención y mitigación de una posible segunda ola de la pandemia de la COVID-19. Poner en marcha un Plan Local de Seguridad Sanitaria, entre el que figura crear un sello para la hostelería y el comercio: lugar libre de COVID-19.

En las medidas destinadas a ayudar a los colectivos más afectados por la crisis: