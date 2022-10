Bono Sevilla: estos son los establecimientos en los que podrás usarlo

Este lunes ha comenzado la venta de los Bono Sevilla para fomentar el comercio local en la capital. Los establecimientos adheridos a esta promoción podrán canjear ya los códigos QR que lleven los clientes a sus negocios para realizar la compra o hacer uso de sus servicios.

El listado de sitios para poder canjear el Bono Sevilla es extenso, así que los sevillanos pueden elegir entre multitud de establecimientos donde gastar el dinero. El Bono Sevilla permite tener 20 euros de beneficio en las compras que se hagan ya que el cliente abona 30 euros y percibe un bono de 50 euros. Esos 20 euros de diferencia los abona el Ayuntamiento de Sevilla. Beneficiando así a los comercios locales y a los sevillanos.

Estas son las categorías en las que los beneficiarios del Bono Sevilla pueden canjear su código QR cuando lo adquieran a través de la web.

Categorías: Alimentación, Bar/cafetería, Boutique, Calzado, Centro de Belleza y Salud, Deporte, Droguería y Perfumería, Equipamiento hogar y cocina, Ferretería/electrodomésticos/ menaje, Floristería /plantas, Fotografía e impresión, Herboristería, Informática, Joyería, Juguetería, Mobiliario, Moda, Música, Óptica, Papelería/ librería, Peluquería/ barbería, Restaurantes, Servicios.

¿Cómo funciona el bono?

Para poder disfrutar de estos beneficios los que adquieran el Bono Sevilla deberán ser mayor de edad y solo pueden comprar un máximo de 5 bonos por persona. De modo que el cliente solo abonará 150 euros pero podrá gastar un total de 250 euros. El gasto mínimo para poder hacer uso de él debe ser mayor o igual a 50 euros para poder canjear un bono y si se quieren canjear dos el importe a pagar debe ser mayor o igual a 100 euros y así sucesivamente.

El plazo máximo para hacer uso de los bonos adquiridos es hasta el 30 de noviembre. Todos los que no hayan sido validados después de ese día no se devolverá el dinero a los propietarios de los bonos. En cuanto a la devolución de artículos comprados con el bono no será devuelto el dinero sino que se cambiará por otro artículo del mismo negocio. Los comercios adheridos deberán guardar los resguardos de las compras realizadas para una futura inspección