Bono Sevilla: cómo comprarlo ahora que arranca su venta

La nueva medida que ha tomado el Ayuntamiento de Sevilla para fomentar el comercio local comienza el 16 de octubre. Son los bonos Sevilla que sirven para canjearlos en diferentes comercios repartidos por la ciudad. Los usuarios adquieren un bono de 50 euros del que solo pagan 30. Los 20 euros restantes los aporta el Ayuntamiento para que así los sevillanos puedas tener beneficios en sus compras.

La posibilidad de compra de estos bonos se habilitará en la web bonosevilla.es a partir del 16 de octubre. Los usuarios que quieras disfrutar de estas ventajas, se tendrán que registrar y adquirir estos bonos como si se tratara de unas entradas de cine. Una vez que los tengan en su poder, podrán hacer uso de ellos en los comercios inscritos al plan.

Para poder tener uno de los bonos el usuario debe ser mayor de edad. Hay un límite de 5 bonos por persona. El valor de esos 5 bonos es de 250 euros aunque el cliente solo pagará 150 euros. Los solicitantes de estos bonos les llegarán por correo electrónico en un archivo pdf que contiene un código QR que se puede descargar en el móvil o imprimir en papel. Será el código QR el elemento necesario a la hora de pagar en el establecimiento adherido al plan del Ayuntamiento par que se haga el descuento.

Hay un importe mínimo de gasto para poder usar los bonos, 50 euros. Para poder canjear un bono el precio debe ser igual o mayor a 50 euros, en caso de querer canjear dos bonos deberá ser mayor a 100 euros, y así sucesivamente.

Si el cliente quisiera devolver algún producto se le sustituirá con otro del mismo establecimiento pero no se le devuelve el dinero. Otro dato a tener en cuenta es que no se devolverá el importe de los bonos que no se haya utilizado y la fecha de uso haya acabado.

El plazo máximo que tienen los clientes para usar estos bonos en los comercios de Sevilla es hasta el 30 de noviembre, de modo que el periodo habilitado para canjearlos es desde el 16 de octubre hasta el último día de noviembre de este 2022.