CCOO advierte a Ryanair de que si quiere turnos de 12 horas tendrá que pagarlos

El sindicato CCOO ha advertido a Ryanair de que si quiere turnos de 12 horas tendrá que pagarlos y avisa de que no permitirá esclavitud laboral en el hangar de Sevilla.

El sindicato lamenta las presiones del CEO de Ryanair, Eddie Wilson, cuando hay negociaciones abiertas con SIAM (subcontrata de Ryanair para el mantenimiento de los aviones) para garantizar el futuro del hangar y advierte de que el ERE presentado por la empresa subcontratista no se debe a un problema con el calendario laboral, sino a un problema previo de retrasos en las entregas mientras se realizaban turnos de 12 horas.

El secretario de Organización de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, Juan Antonio Caravaca, avisa de que “ni el sindicato ni la plantilla se va a sentir presionada y vamos a continuar defendiendo las condiciones de trabajo y el convenio colectivo. Dentro de él, hay opciones para desarrollar turnos de doce horas, el problema es que las quieren gratis y nosotros no vamos a permitir que se esclavice a la plantilla”.

CCOO avisa a Ryanair de que si quiere turnos de 12 horas en los meses de invierno tendrá que pagarlos y en ningún caso se permitirá que la empresa se salte la legislación laboral e incumpla el convenio colectivo.

El secretario de Organización de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, Juan Antonio Caravaca, ha lamentado las declaraciones del CEO de Ryanair, Eddie Wilson, que “solo buscan presionar a la Inspección de Trabajo, a las administraciones públicas y a los trabajadores y trabajadoras. Pero que tenga claro que CCOO no se va a sentir presionada ni el conjunto de la plantilla tampoco, y que juntos y juntas vamos a continuar defendiendo las condiciones de trabajo y el convenio colectivo”.

“En CCOO lo único que exigimos es que, simple y llanamente, se cumpla la legislación laboral: el convenio colectivo, y si Ryanair quiere utilizar turnos de 12 horas en invierno tiene que acoplarse a la legislación, es decir, horas de bolsa flexible que se descansan una a una y un excedente de horas extraordinarias que tienen que ser compensadas económicamente. El problema, que no comenta el CEO, no es que la plantilla no quiera, es que SIAM y Ryanair quieren que esas jornadas les salgan gratis y lo que no podemos hacer es esclavizar la mano de obra de Sevilla. Una mano de obra cualificada, con certificaciones en un sector muy importante y de la que depende la seguridad aérea”, ha explicado Caravaca.

El ERE en SIAM (subcontrata de Ryanair para el mantenimiento de los aviones)

La presentación del ERE por parte de SIAM nada tiene que ver con el calendario laboral. Según ha explicado Caravaca, “en la documentación que SIAM nos hace llegar a la representación de las personas trabajadoras, se subraya que el ERE para 78 trabajadores y trabajadoras se llevaría a cabo por una falta de carga de trabajo del cliente Ryanair, pero esa falta de carga de trabajo no se produce ni por el calendario ni por la jornada laboral sino por los incumplimientos en la entregas”.

El secretario de Organización de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía ha matizado que “estos retrasos que provocan el expediente de regulación vienen de los meses de febrero o marzo, mucho antes de que CCOO iniciara las reivindicaciones por el calendario laboral, y se produjeron con turnos de 12 horas en marcha, por lo que el problema de SIAM no es de calendario laboral, sino de mala gestión empresarial”.

Para Caravaca, “las instalaciones de Ryanair en Sevilla tienen muchas potencialidades como la climatología, el volumen de tráfico aéreo, la presencia de un potente sector aeroespacial o las perspectivas de futuro del aeropuerto sevillano. Todas ellas son capacidades suficientes para tener un buen proyecto industrial aquí que evidentemente queremos que siga, pero lo que no podemos consentir es que sea a base de precarizar, esclavizar e incumplir nuestra legislación laboral. Ante eso sí que decimos que no”.