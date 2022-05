CCOO amenaza con conflictividad social si los empresarios no suben los salarios en Sevilla

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha analizado este martes en rueda de prensa los datos de la inflación, que en la provincia superan el 8%, y ha explicado que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras sevillanos no pueden llegar a fin de mes mientras se mantienen los márgenes de beneficio en las empresas. “Es intolerable que quienes han demostrado que su trabajo fue esencial durante la pandemia no alcancen a pagar las facturas, por eso vamos a pelear acuerdos y mejoras en convenios de sectores con las mesas de negociación abiertas como el transporte de mercancías y viajeros, de ayuda a domicilio, TIC o contact center para que la gente pueda mantener su poder adquisitivo y que la economía no se resienta”, señala

CCOO advierte al empresariado de Sevilla que “intensificaremos la conflictividad social si no se le suben los salarios a la gente trabajadora”. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para analizar los datos de inflación.

“La situación actual de inflación se recrudece en provincias como Sevilla, donde asistimos a una subida sostenida y acumulada de los precios que, más allá de la energía y el combustible, ha afectado también a productos y necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta, el calzado o el transporte, con un incremento por encima del 5%”, ha señalado Aristu.

Sin embargo, más de 400.000 trabajadores y trabajadoras continúan en la provincia por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y pagando el precio de una crisis que no han generado.

Para Aristu, “la coyuntura se puede gestionar de la misma manera que se ha gestionado la pandemia, alcanzando hasta una docena de acuerdos sociales con sentido de Estado y una corresponsabilidad entre sindicatos, gobierno y empresarios para repartir esfuerzos y que nadie se quede fuera de las soluciones. Pero si la avaricia empresarial a la que estamos asistiendo sigue consolidándose como el criterio de actuación del empresariado sevillano, tendremos que intensificar la conflictividad social en las empresas y en las calles, para que la gente trabajadora pueda mantener su poder adquisitivo y que la economía no se resienta”.