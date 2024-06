Cómo pensar con la periodista Charo Lagares como protagonista en Torre Sevilla

Los ‘Thinkglaos’ llegan por primera vez a Sevilla. El próximo 6 de junio a las 20:00 se celebrará en el lobby de TORRE SEVILLA la primera edición que acoge la ciudad. El Thinkglao invita a todos los asistentes a tomarse un rato para pensar, guiados por un invitado especial y rodeados de bebida y buena compañía en un ambiente informal. En esta ocasión la profesional que liderará el evento es Charo Lagares, periodista y escritora sevillana.

Charo Lagares nació en Sevilla en 1993 y comenzó a estudiar Derecho en su ciudad natal; sin embargo, pronto decidió cambiar de carrera y se decantó por formarse en Periodismo. A lo largo de su trayectoria Lagares ha trabajado en medios como Cosmopolitan, Diario de Sevilla y RTVA. Asimismo, fue directora de la revista Marie Claire. A pesar de su éxito como redactora, labor por la que ha sido conocida como una de las columnistas más mordaces del panorama español, nunca dejó de ansiar escribir ficción. En 2023 vio la luz Sevillana, su primera novela y el culmen de sus aspiraciones de convertirse en escritora.

Este evento está organizado por It’s Time to Think, el movimiento cultural que busca respuestas a grandes preguntas en torno a uno mismo y a cómo se comporta con el mundo. El objetivo, ayudar a los jóvenes a salir del ruido, pararse a pensar y desarrollar un pensamiento Libre. La comunidad de It's time to think está formada por más de 100 voluntarios y 10.000 miembros, repartidos en más de 30 ciudades. Las entradas pueden adquirirse a través de su página web.

¿Cómo funcionan los Thinkglaos?

Los Thinkglaos son jornadas enfocadas a los jóvenes que buscan crear espacios en los que la gente pueda pensar y compartir sus ideas libres de forma segura, sin someterse a juicios. Sin sillas, sentados en el suelo, con el invitado cerca del grupo y con bebidas y pizzas el público disfruta de estos momentos en un ambiente distendido e informal que les permite conocer a gente nueva.

El primer Thinkglao de Sevilla arrancará a las 20:00 con la Previa, un momento de picoteo como primera toma de contacto. A las 20.30 tiene lugar el Thinknómetro en el que Charo Lagares tendrá 18 minutos para lanzar un tema sorpresa para hacer pensar al público. Después será el momento del debate en el ‘Micro abierto’, y a las 21:30 la barra libre de cena.

It's Time to Think nació al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, con el objetivo de crear espacios digitales para que los jóvenes aprovechasen el confinamiento para pensar. A través de eventos como los Thinkglaos, con el que recorren toda la geografía española y ciudades extranjeras de Alemania, México o Costa Rica, fomentan ese pensamiento libre y salir del ruido diario.