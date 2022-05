Ciudadanos reta al alcalde a aclarar en el Pleno su “doble rasero” entre “la ley seca de la Madrugada” y el “botellódromo” de la UEFA

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha instado este miércoles al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, a que “aclare mañana en el Pleno el porqué del doble rasero que aplicó en la denominada ley seca de la Madrugada frente al "botellódromo" en el que convirtió las calles del Casco Antiguo durante la celebración de la final de la Europa League”. En este sentido, ha criticado que “una semana después de este gran evento los sevillanos seguimos esperando a que el alcalde sea capaz de dar la cara y poner sobre la mesa los argumentos que justifican este cambio de criterio”, ya que “no parece muy coherente que se limite la actividad comercial cuando se trata de ofrecer un servicio a los sevillanos” y, sin embargo, “se ofrezcan todas las facilidades a los que nos visitaron esos días”, especialmente “si tenemos en cuenta todos los incidentes que se produjeron”, ha señalado.

Pimentel ha explicado que “es una irresponsabilidad que el alcalde haya dicho que está satisfecho con lo sucedido”, pues “no podemos olvidar que ocurrieron graves incidentes” que “pusieron en riesgo la seguridad de la ciudad, atentaron contra el patrimonio y generaron un caos de movilidad sin precedentes en la zona de Nervión y barrios aledaños”. Por ello, y porque “estamos convencidos de que Sevilla puede seguir siendo sede de grandes eventos si existe un gobierno municipal que sea capaz de hacer las cosas bien”, desde el grupo municipal de Ciudadanos “hemos elevado una pregunta al alcalde en el Pleno de mañana” con el objetivo de que haga público “qué balance hace de los planes de seguridad y movilidad puestos en marcha” y explique “por qué no se evitaron los altercados violentos ni se minimizaron las molestias generadas a los vecinos”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha considerado que “la falta de previsión a la que nos tiene acostumbrado el gobierno socialista se vio superada en este evento”. De hecho, “tuvimos que presenciar bochornosas imágenes del patrimonio de la ciudad degradado por la omisión, y en ocasiones hasta por la acción, del equipo de gobierno”. A todo ello se suma la “decisión inexplicable” de “cerrar gran parte de los bares de la ciudad durante la Madrugada, prohibiendo a los sevillanos tomarse un simple café, mientras que en la final de la Europa League se colocó una alfombra roja al turismo de borrachera” que “en nada beneficia a la imagen de ciudad que debemos exportar a nuestros mercados potenciales”. Es más, “algo similar ocurrió en la Feria de Abril, cuando se impidió a los vecinos de Los Remedios comprar un litro de leche o un zumo a partir de las cuatro de la tarde”. Sin embargo, “una semana después no hubo ni rastro de medida alguna en este gran evento deportivo”, ha advertido.

Pimentel ha insistido en que “no se puede tolerar este silencio por parte del alcalde a la hora de dar explicaciones a los sevillanos sobre lo ocurrido” y que “ya que Muñoz no da la cara será este grupo municipal de Ciudadanos quien le haga comparecer mañana en el Pleno para que justifique el doble rasero con el que este Ayuntamiento trata a los sevillanos en sus fiestas de primavera respecto a los aficionados al fútbol que nos visitan dos días al año”. Además, “será el momento de que el equipo de gobierno del PSOE también aclare si puso todo el celo posible para evitar los destrozos que se produjeron sobre el patrimonio de la ciudad”, porque “es evidente que no pasa por ahí el turismo de calidad al que aspiramos de cara al futuro”, ha concluido.