I Congreso provincial de arquitectas y arquitectos “La casa está ardiendo” para reflexionar sobre el gremio

Organizado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla bajo la coordinación del arquitecto Darío Mateo, el I Congreso provincial de arquitectas y arquitectos 'La casa está ardiendo' se celebra desde este viernes día 9, este sábado 10 y el sábado 17 de febrero de 2024 en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla (Av. Eduardo Dato, 58, Sevilla).

Este congreso cuenta con la presencia, entre otros ponentes, de Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; Noemí Sanchís, presidenta del Consejo Andaluz de ColegiosOficiales de Arquitectos (CACOA) y Nuria Canivell, decana del COAS.

Tiene el propósito de reunir a todo el colectivo del oficio de arquitectura en un espacio común para enfrentar y afrontar las actuales condiciones de trabajo, visibilizar y evidenciar las problemáticas que afectan a cada perfil y elaborar propuestas en común que hagan frente a estas problemáticas. Y, para ello, se plantea una dinámica participativa a través de mesas de trabajo temáticas en las que todos los asistentes tendrán la oportunidad de participar.

Estas sesiones abordarán, entre otros temas: La Ley de Contratos del Sector Público vs. Ley de Calidad de la Arquitectura, la tramitación administrativa del trabajo de los arquitectos y su agilización, Escuela deArquitectura de Sevilla: 'Especialización vs. la arquitectura como cuidado integral de un proceso'; Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla: 'El papel del COAS en la profesión, ¿para qué sirve el Colegio?'; 'El oficio del arquitecto: ¿es a día de hoy un trabajo digno?', o el tema vertebrador del Congreso: 'El estudio de arquitectura como ejercicio profesional libre', en el que se profundizará en temas como 'Carga laboral - CTE y trámites administrativos'; 'promotores, públicos y privados, y calidad de la arquitectura, concursos construcción como bien social', y 'la mujer arquitecta'.

El 17 de febrero tendrá lugar una puesta en común abierta a medios de comunicación, ciudadanía y agentes en la que se expondrán las principales conclusiones del congreso y que contará con la relatoría gráfica de la ilustradora Inma Serrano.

'La casa está ardiendo' es un proyecto de las arquitectas y arquitectos en general y, por tanto, atañe a un crisol de perfiles: estudios colegiados de diferentes escalas, arquitectos de las administraciones públicas,arquitectos relacionados con la formación (profesorado y estudiantes) y, también y no menos importante, quienes ejercen pero no están colegiados o incluso aquellas personas que no ejercen ya la práctica apesar de tener un fuerte vínculo vocacional con la arquitectura.

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en la cesión del espacio.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Viernes, 9 de febrero

8:30 h. Recepción de inscripciones.

9 h. Apertura: Nuria Canivell, decana del COAS, y Noemí Sanchís, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA).

9:20 h. Ponencia introductoria: Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura.

9:45 h. Presentación: Darío Mateo, coordinador del Congreso.

10 h. Presentación de las dinámicas de trabajo: Ana Jiménez y María Coronada, Ecotono SCA.

10:30 h. Mesa 1 - Leyes: 'La Ley de Contratos del Sector Público vs. la Ley de Calidad de Arquitectura'. Representantes de mesa: Antonio Alfonso Pérez de Andrés, asesor jurídico del CACOA, Noemí Sanchís e Iñaqui Carnicero.

12:15 h. Descanso.

12:30 h. Mesa 2 - Tramitación administrativa: 'La tramitación administrativa del trabajo de las arquitectas/os y su agilización'. Representantes de mesa: Rafael González Millán, Auxiliadora Calvo Egido y Pepa Domínguez.

14:15 h. Descanso.

15:30 h. Mesa 3 - ETSAS: 'Especialización vs. la arquitectura como cuidado integral de un proceso'. Representantes de mesa: Eva Morales, Francisco González de Canales, Jorge Minguet, María del Carmen Rojas Cecilia, Noemí Román y Jesús San Vicente.

17:15 h. Descanso.

17:30 h. Mesa 4 - COAS: 'El papel del COAS en la profesión, ¿para qué sirve el Colegio?'. Representantes de mesa: Cristina Murillo, Juan Carlos Rodríguez Velasco, Ramón Gil y Nuria Canivell.

19:15 h. Cierre de la primera jornada.

Sábado, 10 de febrero

8:30 h. Recepción de inscripciones.

9 h. Introducción y presentación del open space: Darío Mateo y Ana Jiménez.

9:20 h. Tema vertebrador: 'El estudio de arquitectura como ejercicio profesional libre'. Open space , 4 mesas: 1. Carga laboral CTE y trámites administrativos .2. Honorarios profesionales -baremos mínimos-dumping-.3. Promotores, públicos y privados, y calidad de la arquitectura, concursos construcción como bien social .4. La mujer arquitecta.Representantes de mesa: Manuel Silva, José Laulhé, Darío Mateo, Manuel Burraco Gaitán y Luca Stasi. Nuria Álvarez Lombardero, Miguel Hernández, Esther López y Blanca González.

11:20 h. Descanso.

11:45 h. Tema vertebrador:' El estudio de arquitectura como ejercicio profesional libre', Open space, 4 mesas propuestas por las personas asistentes al Congreso. Representantes de mesa: Manuel Silva, JoséLaulhé, Darío Mateo, Manuel Burraco Gaitán y Luca Stasi . Nuria Álvarez Lombardero, Miguel Hernández, Esther López y Blanca González.

14:00 h. Cierre de la segunda jornada.

Sábado, 17 de febrero

8:30 h. Recepción de inscripciones.

9 h. Introducción: Nuria Canivell, decana del COAS; y Darío Mateo, coordinador del Congreso.

9:20 h. Mesa debate: 'El oficio del arquitecto: ¿es a día de hoy un trabajo digno?'

12 h. Conclusiones de las dos primeras jornadas del Congreso. Relatoría gráfica: Inma Serrano.

14:00 h. Clausura: Darío Mateo, coordinador del Congreso y Nuria Canivell, decana del COAS.