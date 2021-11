El Colegio de Médicos de Sevilla llama a los no vacunados a recibir la pauta "por todos"

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla llama a la responsabilidad a los más de 100.000 sevillanos mayores de 12 años que aún no se han vacunado contra el Covid-19. En un momento en el que toda Europa, y el conjunto de España, está experimentando un aumento de casos, Alfonso Carmona hace un llamamiento a esa población no inoculada que se vacune "por el bien de todos" porque "se ha demostrado que si España está mejor que otros países europeos es precisamente gracias a ese elevado porcentaje de ciudadanos que sí han decidido vacunarse", señalaron.

"Vacunarse es la única forma real de luchar contra este virus. Ya estamos viendo las diferencias tan categóricas que estamos teniendo en Andalucía, y el resto de España, con respecto a lo que está ocurriendo en el resto de Europa y eso es, precisamente, gracias a ese elevado porcentaje de ciudadanos que sí han decidido vacunarse. Es una evidencia tan contundente que, luchar contra ella, me parece de una incongruencia total", afirma contundente Carmona.

La pandemia no ha finalizado y el aumento de casos en los últimos días lo pone de manifiesto, sin embargo, destaca Carmona, "los que se contagian ahora no están tan graves". Para el portavoz de los médicos sevillanos la alta cobertura vacunal es la responsable de esta nueva etapa epidemiológica que, hasta la fecha, no está teniendo efecto en los hospitales. "Los ingresos en UCI están siendo de personas no vacunadas, en su mayoría, hay excepciones por otras complicaciones por enfermedades de base, pero, evidentemente, sobre aquellos que están vacunados la incidencia en UCI es tremendamente baja", afirma.

También señala la importancia de "cerrar el círculo" con la vacunación infantil cuando sea aprobada, muy probablemente antes de final de año, en palabras de Carmona. "Los niños son contagiadores por excelencia. Se contagia aunque no lo sufre de una manera tan importante como el adulto, pero sí lo contagia. Eso, unido a esos adultos que aún no se han vacunado, hace que el virus se siga extendiendo y sea complicado parar los nuevos contagios", sostiene.

Asimismo, destaca "necesaria" vacunación contra la gripe este año en todos los grupos de población, especialmente los niños al no estar inmunizados frente al Covid, "para evitar la coexistencia de ambas infecciones".