¿Tercera dosis para todos?

Tras llevar a cabo durante los últimos 11 meses una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo, la sanidad pública sevillana se encuentra inmersa en estos días en un nuevo reto: administrar la tercera dosis frente al coronavirus a los más de 222.000 ciudadanos mayores de 60 años censados en la provincia. Igualmente desde esta semana han empezado a recibir el tercer pinchazo los sanitarios, que formaron parte del primer grupo de inmunizados en diciembre de 2020. A ellos hay que añadir también las personas que hayan recibido la vacuna de Janssen. Pero, ¿por qué es necesaria esta tercera dosis?, ¿cuál es su utilidad?

Para la vocal sevillana de la Asociación Española de Vacunología (AEV), la farmacéutica Rosario Cáceres, inyectar una dosis de refuerzo a los mayores de 60 años tiene "su sentido" y "lógica científica". Por un lado porque hoy en día es el grupo poblacional donde más ha crecido la incidencia de contagios entre personas vacunadas y, por otro, por un demostrado deterioro del sistema inmunitario a mayor edad, lo que se conoce como inmunosenescencia. "A partir de los 50 años se produce en el sistema inmunitario un deterioro, al igual que en el resto de los órganos, simplemente por la edad, y eso hace que se responda peor a las vacunas y sean necesarias dosis de recuerdo y que empiecen a afectar más la enfermedades", explica

Sobre la idoneidad de que se inocule esta tercera dosis a todos los grupos de población, Cáceres avisa de que es una cuestión que depende de dos variables, por un lado el nivel de anticuerpos y por otro, el comportamiento del virus. "La posible disminución de la protección a partir de los seis meses en determinados pacientes era algo que ya se vaticinaba desde el principio, pero decir ahora si una tercera dosis de recuerdo será necesaria para todos es complicado. Probablemente. Pero todo depende de cómo se vaya comportando nuestro sistema, por un lado, y el virus, por otro. Desde que empezó la pandemia hemos estado a expensas de mutaciones del virus, de cepas nuevas más virulentas, de la cobertura vacunal que vamos alcanzando, es decir, de que se consiga una protección comunitaria y de eso dependen muchos factores", afirma.

La experta en vacunas, diferencia, por su parte, entre tercera dosis de recuerdo y dosis adicional. "En pacientes inmunodeprimidos, todos los incluidos en el Grupo 7 de la estrategia de vacunación, no se habla de dosis de recuerdo, en ellos esa tercera dosis se entiende como parte de la primovacunación, es decir, de la pauta inicial. Sin embargo, cuando hablamos de población en general y sanitarios, sí estaríamos ante lo que es una dosis de recuerdo para reforzar la inmunidad", indica Cáceres que advierte de la posibilidad de nuevos cambios en el calendario de vacunación por la reciente incorporación de la misma. "No es una cosa extraordinaria. De hecho, se ha hecho anteriormente con otras vacunas, como la del meningococo", agrega.

Sobre el inicio de la vacunación en el único sector de población para el que todavía no está indicada, los menores de 12 años, Cáceres se muestra tajante. "No se puede poner ninguna vacuna en ningún grupo poblacional donde no se tengan estudios que aseguran que la vacuna es, por un lado, eficaz, y por otro, segura. Esa es la garantía de que podamos recomendar a la población que se vacune sin miedo. El ser muy escrupulosos a la hora de ir avanzando en la vacunación siempre con el rigor científico. De ahí que, ante cualquier mínima duda, hayamos parado como pasó con Astrazeneca en menores de 60. A los niños los vacunaremos cuando nos aseguremos con los ensayos clínicos y con la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento y con la española que se puede hacer con total seguridad", sostiene.