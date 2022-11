Comidas de Navidad de 2022 en Sevilla: se impone el "tardeo"

La recuperación de los encuentros navideños consolida la apuesta por el mediodía y la tarde. Las comidas de Navidad de amigos y empresas vuelven a la normalidad tras los flojos años 2020 y 2021, cuando la subida imparable de Ómicrom motivó la cancelación de muchas de las citas tras el puente de la Inmaculada. Los establecimientos consultados por este periódico confirman que hace semanas que se celebran estas reuniones que, en algunos casos, estaban reservadas desde el año anterior. En cuanto a los precios, se ha visto incrementados inevitablemente por la subido imparable del coste de los alimentos y la energía. La media es de un 10%.

Si todavía no ha reservado mesa para celebrar con sus amigos o compañeros de trabajo la tradicional comida de Navidad es probable que ya no encuentre dónde hacerla. Al menos, no tendrá muchas opciones para elegir. A pesar de la subida general del coste de la vida, los sevillanos no se van a privar de celebrar la Navidad por todo lo alto, aunque ello conlleve pasar posteriormente un invierno con apreturas.

Si ya había ganas en 2021 de retomar las costumbres, en 2022 se han incrementado más si cabe. Una muestra es que las citas cada vez se adelantan más en el calendario. Es habitual que las comidas empiecen a celebrarse en el primer fin de semana de noviembre. Incluso hay algunas empresas que han tenido que optar por finales de octubre ante el hecho de que no hay posibilidad de hacer reservas para otra fecha.

Otra característica de las comidas de Navidad en 2022 es el incremento de los precios. Normalmente, al tratarse de grupos más o menos grandes, se opta por menús. Es más cómodo para los clientes y, sobre todo para los establecimientos, que pueden tenerlo todo preparado. El precio medio oscila entre 45 y 50 euros por comensal. Normalmente se compone de varios entrantes para compartir entre 4 personas, un plato principal, postre y una copa. Las bebidas durante el almuerzo suelen estar incluidas, aunque hay de todo.

Si hace algo más de una décadas los encuentros se celebraban en su inmensa mayoría por las noches, ahora es todo lo contrario. El 80% es a mediodía, con idea de aprovechar la tarde bien en el lugar de la comida o en algún bar de copas, en los que también se puede reservar mesa para no tener problemas. Esta moda se ha dado en llamar "el tardeo", un término exportado de Madrid que por estos lares siempre ha sido "un relío". Sea como fuere, parece que las noches han pasado a la historia, al menos para las comidas de Navidad.

En cuanto al número de personas que suelen asistir a las comidas, la media es de 20. Hay sesiones de empresas importantes con hasta 60 comensales, pero es la excepción. Antes de la crisis económica de 2008 sí era más habitual que se diera, pero ahora son pocas ya que éstas dejaron de sufragar los gastos. Las comidas las organizan y celebran los empleados que son las que las pagan de sus bolsillos.

Reservas con un año de antelación

En la Antigua Abacería de San Lorenzo, regentada por Ramón López de Tejada, comenzaron a servir las tradicionales comidas navideñas el penúltimo fin de semana de noviembre. "Casi todas son al mediodía", señala. Lo normal es que en las primeras semanas se celebren el viernes y el sábado y desde el puente de la Inmaculada a la víspera de la Navidad también se extienden a los jueves.

En este popular establecimiento del barrio de San Lorenzo no tienen menús estandarizados. Normalmente funcionan con la carta que tienen durante el año. Se elaboran en función de las necesidades de cada grupo o sus preferencias.

A la Abacería asisten grupos de entre 10 y 16 personas. Las características del local influyen mucho en que así sea. Aunque también cuentan con espacios donde se pueden juntar hasta 20 personas. Como señala su propietario, han tenido que rechazar muchas solicitudes para comer. El motivo es que prácticamente el 70% de los que acuden repiten. "Reservan de un año para otro porque es un establecimiento con una clientela muy fiel", incide López de Tejada.

La subida de precios en la Abacería ha sido de un 10% por los alimentos y suministros energéticos. Las facturas han sido importantes en los últimos meses y el incremento ayuda un poco a paliar los costes, pero no del todo. En 2021, el precio medio podía ser de 33 euros y este año llega a los 40 euros.

En El Traga, con su primer establecimiento en la céntrica calle Águilas, también han comenzado ya con las comidas de Navidad. "Se sirven de jueves a sábado y la mayoría son almuerzos", explica Manuel Adame, su propietario. Ya han tenido algún grupo grande de unas 60 personas, pero lo más habitual es que sean 15, 30 o 40.

Este establecimiento ofrece a su clientela la posibilidad de un servicio de copas para que la comida se extienda hasta las seis o siete de la tarde, antes de que cierren por un breve espacio para preparar el servicio de cena. Esta opción es muy celebrada porque así se puede disfrutar de una sobremesa tranquila.

El Traga ofrece tres menús que incluyen cuatro entrantes a compartir, un plato individual, bebida y postre. Los precios han subido algo. En 2021 costaban 38, 45 y 50 euros. En 2022: 41, 48 y 55 euros. "Una subida mínima y muy ajustada".

Comidas desde finales de octubre

La Lola de Javi Abascal, en la calle Conde de Torrejón 9 es uno de los locales más de moda en Sevilla. Aúna excelente comida y servicio a un precio ajustado. Abascal señala que llevan ya dando comidas desde principios de noviembre con regularidad, pero la primera que sirvieron fue a finales de octubre. "Los clientes suelen dejar reservado de un año para otro al quedar satisfechos", indica. Por las dimensiones del local las citas suelen ser de 12, 15 o 20 comensales como máximo.

El 90% de los que acuden a comer a La Lola lo hace con un menú cerrado. El almuerzo es la opción más protagonista: 80%. El precio medio oscila entre los 40 y 50 euros . Menú degustación de 44 euro es el más elegido aunque también hay uno más económico de 33 euros y otros de 45 y un último de 60 euros para grupos grandes. Se cambian cada año. Cuentan con reservas hasta el 7 de enero. Una novedad de este año es que han eliminado el servicio de copas para darle un respiro al personal.

El restaurante Becerrita es otro los grandes clásicos de Sevilla. Es sinónimo de calidad y excelente trato. También han empezado ya con la campaña. El 80% de los servicios son a mediodía. "Esta moda se normalizó a partir de 2010 con la crisis", advierte su propietario Jesús Becerra. En Becerrita tienen grupos de 25-30 comensales y algunos más pequeños de 8 o 12. Después de la Navidad, las grandes comidas dejan paso a las más reducidas celebraciones familiares. Los precios han subido un 5%. Cuentan con menús que van de los 45 a los 90 euros.

Desde la patronal confirman que el número de reservas es importante, aunque reconocen que los clientes están mirando muchos los precios. "La campaña de Navidad va a buen ritmo, se prevén unas buenas fechas y además se ha adelantado un poco todo porque ya estamos dando comidas de empresa de Navidad. En las semanas más fuertes esperamos más afluencia aún pero también es cierto que la gente está mirando mucho el precio, y el ticket medio ha bajado con motivo de la inflación. No podemos dar un porcentaje de reservas, pero hay previsión buena aunque el ciudadano mira mucho por el precio y lo estamos notando" concluye Antonio Luque, presidente de los hosteleros de Sevilla.