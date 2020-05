Coronavirus Sevilla: Sólo quedan 21 pacientes hospitalizados y siete en la UCI

El descenso de pacientes con coronavirus que se encuentran ingresados en los hospitales sevillanos sigue creciendo conforme pasan los días. El parte que emite a diario la Consejería de Salud y Familias indica que, con los datos de este miércoles, quedan hospitalizados en Sevilla 21 pacientes, del total de 1.205 que han requerido a lo largo de lo que va de pandemia asistencia en planta o en la UCI de un hospital. Por tanto, permanecen ingresados un 1,7% de ese total de enfermos y el resto ha sido dado de alta en su mayor parte, aunque también, entre los hospitalizados se han contabilizado fallecidos.

La caída de la presión asistencial lleva ya varios días dejando buenas noticias como es el hecho de que existan varios hospitales de la provincia en los que no queda ningún paciente ingresado por coronavirus en la UCI, como es el caso del Virgen del Rocío y del Valme, pero además el primero tampoco cuenta ya con enfermos de Covid-19 ingresados en las plantas de hospitalización. No obstante, no hay que bajar la guardia ya que los datos de este miércoles suman un ingreso más en las últimas horas y, aunque la cifra de hospitalizados que queda es muy pequeña, siguen preocupando, sobre todo, los ingresados en las UCI. En el acumulado, han pasado por las unidades de Cuidados Intensivos 149 personas.

En lo que respecta a la evolución de la pandemia, sólo 469 personas continúan a día de hoy contagiadas, pero las últimas 24 horas dejan la muerte de una persona y cuatro nuevos positivos por PCR, que suman 2.456 en el acumulado desde el inicio de la crisis. La cifra total de fallecidos es de 285, la segunda en números absolutos de Andalucía, junto con Málaga, que suma la misma cifra de víctimas, y Granada, con una más (286).

El número de personas curadas se acerca a las 2.400 (2.392) tras sumar 17 altas más en las últimas horas y suponen el 76% del total de afectados por la pandemia en los tres últimos meses.