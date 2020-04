Coronavirus Sevilla: Una residencia de mayores sin contagios organiza su propia Feria

El coronavirus continúa haciendo que Sevilla agudice el ingenio para celebrar la Feria de Abril, que en este 2020 no se celebra en el recinto del barrio de Los Remedios. Sí en el interior de muchas casas de la ciudad y también en lugares que, por sus circunstancias, no puede hacerlo aunque esta se desarrollase con normalidad. Es el caso de la residencia de mayores Vitalia Home del Parque Alcosa (Maestro Sánchez Rosa, 1). Un lugar alejado del Real que no quiere dejar pasar la oportunidad de cortar con la rutina diaria para celebrar la Feria.

En Vitalia Home la celebración es doble, ya que están superando la crisis sanitaria del coronavirus sin contagiados, algo desafortunadamente inusual en las últimas semanas. Esa estadística los ha animado a tomar la primera semana de mayo, del lunes 4 al sábado 9, para programar un calendario de actividades feriantes en las instalaciones alcoseñas. Para ello, reclaman la ayuda de familiares de los residentes y del resto de Sevilla. "Todo aquel que pueda prestarnos trajes de flamenca, mantoncillos, chalecos de hombre, gorros o sombreros cordobeses lo recibiremos con los brazos abiertos", explican desde la dirección de la residencia. Los préstamos o donaciones del material se pueden realizar hasta el jueves 30 de abril.

Una Feria cargada de actividades

Todo ello para llevar a cabo lo mejor posible la planificación ferial que ya han anunciado. Comenzarán el lunes 4 con el tradicional alumbrado, que estará acompañado por un picoteo y la presentación de una sevillana dedicada a esta residencia de mayores del Parque Alcosa. Al día siguiente, taller de maquillaje y peluquería y un desfile flamenco con diplomas y premios para los concursantes. El miércoles 6 tendrá lugar el evento central, consistente en una convivencia en la que no faltarán el arroz, la bebida y las sevillanas. El jueves 7 se hará una terapia grupal en la que los recuerdos y la historia de la Feria de Sevilla serán protagonistas.

El cierre de esta peculiar Feria será con la música como protagonista. Los trabajadores de la residencia y los residentes se subirán al escenario para cantar y bailar al compás de sevillanas o coplas para amenizar la penúltima jornada ferial. La clausura del evento, ya el sábado 9 de mayo, servirá para disfrutar del arte de Rubén Márquez, concursante del programa de televisión Yo soy del sur, y de la proyección de un espectáculo pirotécnico, que emulará el tradicional cierre de la Feria de Abril como cada primavera.