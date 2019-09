Critican que la Policía excluya de sus medallas a dos agentes que se jugaron la vida en Los Pajaritos

Críticas a la concesión de las medallas de la Policía Nacional en Sevilla. La Unión de Cuerpos Policiales de España denuncia "la gran injusticia y el engaño" sufrido por dos funcionarios que han quedado fuera del listado de las condecoraciones que otorga la Dirección General de la Policía y que premia a los altos mandos con cruces rojas por su labor en el Cuerpo.

"Uno de los agentes resultó herido grave y ha desarrollado epilepsia, cefalea crónica y otras dolencias que acortan su esperanza de vida tras ser brutalmente golpeado", explica la organización en una nota.

Se refieren al caso de los dos policías nacionales que se jugaron la vida en una intervención en el barrio de Los Pajaritos durante la Feria de Abril de 2017. Los agentes perseguían a este delincuente porque llevaba una mochila cargada de drogas, con más de 1.500 pastillas y de cien papelinas, así como dos armas de fuego.

El sospechoso golpeó a uno de los agentes en la cabeza con la culata de una de las pistolas que llevaba. Luego, cuando el agente estaba semiinconsciente y sangrando, apuntó contra él y llegó a disparar el arma, pero la bala no salió porque la pistola estaba sucia. Otro policía que iba de pareja del herido grave logró salvar la vida a su compañero forcejeando con el delincuente y arrebatándole el arma de fuego.

"El agente salvó la vida gracias a la intervención de su compañero y a que el cañón del arma estaba sucio", recoge esta entidad en un comunicado. "Al salir del hospital, el policía herido agradeció a su compañero que le salvara de una muerte segura y confesó que a partir de entonces lo tendría como a una segunda madre", recuerda el escrito.

Como resultado de esta agresión, el policía que resultó herido estuvo varios días hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico grave. Como consecuencia del mismo ha desarrollado epilepsia, cefalea crónica y otras patologías similares, que han sido reconocidas por la DGP como lesiones sufridas en acto de servicio y certificadas por un médico Forense de los Tribunales de Justicia. "Actualmente toma diez pastillas diarias y tiene que acudir al médico una media de cuatro veces al mes", explican.

Desde la Unión de Cuerpos Policiales de España critican que, pese a que la intervención reúne todos los requisitos que marca la ley para que los agentes pudieran recibir una cruz al mérito policial con distintivo rojo, la Dirección General de la Policía los ha excluido de tal reconocimiento. En su escrito, destacan además que, el agente herido gravemente, acumula más de mil detenciones durante diez años de servicio, así como una amplia hoja de servicios plagada de felicitaciones públicas y reconocimientos, posee también tres medallas Policiales.

Ya en 2018, el sindicato CEP (Confederación Española de Policía) les comunicó que iban a ser condecorados, pero que no lo fueron ese año porque había habido un "superávit de medallas". "Y es cierto que en 2018 hubo muchos comisarios, jefes y personas ajenas al cuerpo a las que la Dirección General de la Policía decidió condecorar antes que a estos dos agentes. Uno de los que recibió una cruz al mérito policial con distintivo rojo fue precisamente el jefe de la comisaría de Sevilla Este, a la que estaban adscritos los dos funcionarios que protagonizaron la intervención de Los Pajaritos. Este mando realizaba tareas de oficina y no hubo en la comisaría ninguna intervención similar a esta, que pudiera ser distinguida con una medalla roja, durante todo el año. El CEP no tomó ninguna medida por ello, ni por otros hechos análogos de los que se le informaron", añade la Unión de Cuerpos Policiales.

En 2019, los dos policías fueron propuestos por sus jefes directos y por el comisario provincial de Sevilla supuestamente. Se dieron varias situaciones anómalas durante este proceso. En primer lugar, se produjo un cambio en el formato de las medallas pero su propuesta no fue modificada. En una primera lista sus nombres no aparecían, y fueron incluidos en una segunda propuesta después de que los policías se quejaran y se enteraron por la Jefatura Superior, aunque el sindicato no les informó nada sobre ello.

Esta entidad lamenta que "en todo este periodo los agentes han sufrido una cierta desinformación tanto por la Dirección General de la Policía como por el sindicato CEP, al que ambos están afiliados. Mientras que los responsables de esta organización en Sevilla no respondían al teléfono, en Madrid aseguraban hasta el último día supuestamente que los dos policías estaban en la lista final y que serían condecorados. También otro sindicato de Sevilla informó a los Agentes que su sindicato no presentaría la propuesta", indica la nota.

La Unión de Cuerpos Policiales quiere destacar que durante todo este tiempo, los dos agentes han recibido muestras de cariño de miles de personas a través de las redes sociales y de manera directa, que quieren agradecer públicamente. Entre quienes han mostrado su apoyo hay policías locales, guardias civiles, guardias urbanos, bomberos, agentes de aduanas, hertzianas, funcionarios de prisiones, efectivos de emergencias sanitarias, sindicatos como Jupol, UFP, ASP y ARP, asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos y, por supuesto, compañeros y comisarios de la Policía Nacional.

La asociación de policías informan de que los dos policías están estudiando la opción de concentrarse pacíficamente durante el día del Patrón de la Policía Nacional, fecha en la que se entregan estas medallas del Cuerpo y de hacer una rueda de prensa, como consecuencia del "silencio absoluto que guarda el delegado sindical de Sevilla que los representa".