Embárcate en una Aventura Única: Avistamiento de Ballenas y Delfines en Tenerife

Tenerife es una de las mejores opciones de España para ir de vacaciones. Su diversidad la hace atractiva para los turistas e incluso para los mismos residentes españoles. Y ni hablar de la gastronomía (de las mejores de Europa). Pero si hay una atracción que puedes dejar de incluir en tu itinerario es el avistamiento de ballenas y delfines.

Y es que hay muchas personas que viaja al otro lado del mundo para disfrutar e interactuar con estos inteligentes y majestuosos animales, sin saber que pueden ver ballenas en Tenerife. Así que si quieres ahorrarte unos cuantos miles de euros y horas y horas de vuelos, quédate con nosotros y sigue leyendo.

¿Cómo ver ballenas en Tenerife?

Para nadie es un secreto que Tenerife es uno de los destinos turísticos más atractivos de Europa, por lo tanto, no faltan compañías de turismo, bien sea para recorrer la isla o para disfrutar del avistamiento de ballenas y delfines. En ese sentido, Freebird Catamaran ofrece las mejores excursiones para ver ballenas en Tenerife.

Puedes disfrutar de excursión, una en la zona de Costa Adeje de tres horas u otra excursión en la zona de Masca y Los Gigantes de 4.5 horas. Si te decides por la segunda debes saber que vivirás una experiencia paradisiaca inigualable. ¿La razón? Hay varias: por ejemplo, con Freebird Catamaran no tendrás que preocuparte por el traslado, ya que su equipo se encargara de buscarte a ti y a tu familia al hotel donde te hospeda. Una vez que llegas a Puerto Colón te estará esperando un lujoso catamarán para iniciar el recorrido.

Otra razón para ver ballenas en Tenerife con Freebird Catamaran es la atención al cliente. Realmente es insuperable, porque su equipo se esmera en brindarte una experiencia única desde el primer contacto, asegurando una atención personalizada y amigable. Los guías, expertos en vida marina , comparten su conocimiento con entusiasmo, ofreciendo una experiencia educativa y emocionante. Y lo mejor de todo es que pueden hacerlo en diferentes idiomas, así que si eres extranjero es otro motivo para contratar sus servicios.

Además, la comodidad a bordo y las medidas de seguridad garantizan un viaje relajado, sin dejar por fuera que la empresa se preocupa por la preservación del entorno marino, promoviendo el turismo sostenible.

¿Cuánto cuesta ver ballenas en Tenerife?

Si hasta acá todo te parecía genial, entonces prepárate para lo que viene, porque los precios para disfrutar del avistamiento de ballena en Tenerife son realmente económicos en comparación a lo que pagarás en Cancún, Florida u otro lugar del Caribe. Por ejemplo, un niño solo pagará 27 euros, mientras que un adulto deberá cancelar 54 euros. Los niños menos de 5 años hacen el recorrido gratis.

¿Qué recibirás a cambio por esos precios? Como ya mencionamos, el recorrido del hotel al Catamarán. También incluye almuerzos para todos los gustos, incluso para los vegetarianos. ¿Genial no? Y por si eso no fuera suficiente, navegarás en un catamarán de lujo en el que podrás disfrutar de estos animales de la familia cetáceo en su hábitat natural, tomar el sol e incluso bañarte en la playa. Además, si cancela con 24 de anticipación, no pagas nada.

Con todos estos beneficios, ya no tendrás que preguntarte qué ver en Tenerife.

¿Cuáles son los mejores sitios de Tenerife para el avistamiento de ballenas y delfines?

Habría que comenzar por la costa suroeste, ya que destaca por su rica biodiversidad marina. Los acantilados de Los Gigantes proporcionan un telón de fondo impresionante mientras se exploran las aguas que albergan una gran variedad de cetáceos.

La región de Costa Adeje también es conocida por encuentros frecuentes con calderones y delfines mulares. La Bahía de Masca, con su agua cristalina, también es otra área privilegiada. Además, el Estrecho de la Gomera, entre Tenerife y La Gomera, es un corredor migratorio crucial para ballenas y orcas.

Diversas excursiones en catamaranes, como Freebird Catamaran, permiten disfrutar de estas experiencias únicas en compañía de expertos guías marinos, haciendo del avistamiento de ballenas en Tenerife una aventura inolvidable.

Conoce las maneras de llegar a Tenerife

Para llegar a Tenerife, tanto si resides en España como en el extranjero, dispones de diversas opciones. Si te encuentras en España, puedes optar por vuelos directos desde las principales ciudades, como Madrid o Barcelona, hacia el Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) o el Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN). Varias aerolíneas nacionales ofrecen conexiones frecuentes. Además, si prefieres viajar por mar, los ferris desde el puerto de Los Cristianos en Tenerife son una alternativa.

Desde el extranjero, numerosas aerolíneas internacionales operan vuelos directos a Tenerife, facilitando el acceso desde Europa y otros continentes. Las conexiones de vuelos suelen hacer escala en ciudades europeas importantes. Al llegar a los aeropuertos, servicios de transporte público, taxis y alquiler de coches están disponibles para trasladarte a diferentes puntos de la isla.

La accesibilidad a Tenerife desde distintos lugares del mundo hace que la isla sea un destino turístico fácilmente alcanzable.

¿Por qué viajar a Tenerife?

Viajar a Tenerife es sumergirse en un paraíso que combina una belleza natural única con una rica historia y una vibrante cultura. Sus playas de arena dorada, como las de Las Teresitas, y sus calas escondidas ofrecen un escenario idílico para el descanso y la recreación. La espectacular diversidad geográfica, desde los impresionantes acantilados de Los Gigantes hasta el majestuoso Teide, la montaña más alta de España, crea paisajes asombrosos.

Tenerife es un destino que celebra festivales animados, como el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los más grandes del mundo. La deliciosa gastronomía local, con platos como las papas arrugadas y el mojo, deleitará tu paladar. Además, la isla es un paraíso para los amantes del avistamiento de ballenas y delfines, con excursiones emocionantes en catamaranes como Freebird Catamaran.

Ya sea explorando su patrimonio histórico, relajándote en sus playas o aventurándote en la naturaleza, viajar a Tenerife es una experiencia inolvidable que combina el encanto tradicional con la modernidad y la belleza natural.