Emotiva despedida en Capitanía al teniente general Gómez de Salazar

Sin megafonía. Desde el corazón de la Plaza de España. A pulmón. Y nadie puede decir que no se le oyera perfectamente. El teniente general Juan Gómez de Salazar alzó la voz para dar la bienvenida a los invitados al acto castrense que puso fin a su etapa en la Jefatura de la Fuerza Terrestre, a una trayectoria de 45 años en diferentes destinos. Gómez de Salazar pasó revista, besó la Bandera Nacional, presidió el desfile, recibió de obsequio la enseña que ha ondeado este tiempo en el edificio y posteriormente pronunció –ya desde el atril– un discurso marcado por la emotividad.

Gómez de Salazar quiso saludar expresamente a todas las autoridades y representantes de la sociedad civil presentes en el acto. Quiso ser agradecido con todos en una jornada tan especial. Se refirió en varias ocasiones a sus “compañeros de armas”. La ciudad estuvo presente en todo momento: “He estado en siete años en el mejor de los entornos. En un entorno marcado por la sencillez del ladrillo, la belleza azulejo y el aroma de azahar”.

Aludió a uno de sus grandes objetivos, en el que se han empeñado personalmente: “Que la milicia esté integrada en la sociedad”. Siempre ha estado dispuesto a dar a conocer la labor del Ejército como instrumento fundamental para garantizar la paz, la libertad y la seguridad de la Nación. La apertura del Ejército a la sociedad ha supuesto desde unas relaciones fructíferas con las universidades hasta con los colegios, desde las hermandades hasta con los medios de comunicación, desde las entidades benéficas hasta con las instituciones nobiliarias, pasando por los diferentes clubes privados.

En su alocución proclamó nuevamente su amor a España y la importancia del pilar de la fe católica. Sus inicios en el Ejército se remontan a 1974. “¡Doy gracias a Dios por sus bendiciones!”. En su discurso se refirió con agradecimiento a su esposa, Paloma; tanto a los mandos que ha tenido en sus años de ejercicio como a sus subordinados, relató las veces que fue testigo de cómo en el Ejército ha visto cambiar “la envidia por el aprecio y el odio por el olvido”.

Cómo no, siempre tuvo a España como primera prioridad, una labor que en los últimos años ha tenido la dicha de reflejar en una ciudad como Sevilla, “sin la que no se entienden las Fuerzas Armadas, cómo éstas no se conciben sin Sevilla”. Al final citó al periodista Chaves Nogales: “En Sevilla nadie aprende a morir porque nadie envejece”.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, presidieron un acto en el que también participaron la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y el viceconsejero de Presidencia y ex delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente del grupo parlamentario de Vox, el magistrado Francisco Serrano. Por el Ayuntamiento también acudieron el teniente de alcalde y delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, y el portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez.

Los asistentes

Acudieron, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez; el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; el secretario general y canciller de la Archidiócesis, Isacio Siguero, párroco de San Sebastián; el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza, Santiago de León, y el ex teniente de la misma institución nobiliaria, Alfonso Guajardo-Fajardo; el presidente del Grupo Joly, José Joly; el director de Diario de Sevilla, José Antonio Carrizosa; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el escritor Antonio Burgos con su mujer, Isabel Herce, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales, el catedrático Antonio Pascual, el presidente del Real Círculo de Labradores, José López de Sagredo Camacho, marqués de Castellón; y el presidente del Aero, Enrique Moreno de la Cova, con su mujer, la pintora Cristina Ybarra Sainz de la Maza; el abogado Luis Miguel Martín Rubio;los periodistas Luis Carlos Peris y Jesús Vigorra ;la pregonera de la Semana Santa de 2019, Charo Padilla, y el designado para 2021, Julio Cuesta; el ex presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero; el hermano mayor del Gran Poder, Félix Ríos; el ex presidente del Consejo y ex hermano mayor del Gran Poder, Antonio Ríos; el hermano mayor de la Divina Pastora de Santa Marina, Andrés Martín, y el del Santo Entierro, José María Domínguez-Rodiño.