"Formar una familia no sólo es importante para los pacientes sino también para sus profesionales"

Next Fertility es la división de reproducción asistida del Grupo Next Clinics, un grupo europeo de salud y diagnóstico especial respaldado por el fondo de Inversión Oaktree con sede en Alemania y presencia en varios países europeos. Tras unos años de expansión, en 2021 se enfocan en la integración de las distintas clínicas bajo una nueva marca, Next Fertility, con la que están abordando una nueva forma de hacer reproducción humana asistida, más acorde con los tiempos que corren y con una nueva generación de pacientes millennials. Hablamos sobre ello con el CEO de Next Clinics, Adriano Carbone.

- Cuentan con 20 clínicas y 8 laboratorios repartidos en 7 países. ¿Cómo son las clínicas situadas en la península? ¿Con qué propósito surgen las clínicas?

- En España contamos con 3 clínicas en el arco mediterráneo, Valencia, Murcia y Sevilla, además del mayor banco de semen de España en Granada y estamos a punto de cerrar una nueva incorporación antes del verano, y no será la última que sumemos a nuestro proyecto en los próximos 18 meses. Cuando nos interesamos por una clínica para que esta se incorpore al grupo debe tener una serie de características indispensables: un núcleo de personal cualificado al que podemos añadir nuestros propios recursos; un tamaño medio que nos permita ofrecer la experiencia de usuario y la calidad asistencial diferencial del proyecto Next Fertility, ya que rehuimos del concepto de macro clínica donde el paciente es tratado como uno más; unas instalaciones actuales y adecuadas, con espacio las nuevas tecnologías que utilizamos; y estar en ciudades o áreas en las que detectamos la necesidad de incrementar la oferta de tratamientos de reproducción asistida, acercando a las pacientes todas las opciones de tratamiento disponibles.

- Con una experiencia de 20 años, ¿Qué hace diferente a Next Fertility?

- Al contrario que otros grupos, Next Fertility nace de la unión (en pocos años) de varios centros exitosos de reproducción asistida, cada uno con décadas de historia a sus espaldas. A pesar de tener una actividad similar, nuestras clínicas eran bastante diferentes unas de otras, y durante el proceso de integración hemos podido extraer lo mejor de cada una para crear un modelo nuevo de excelencia enriquecido por la sumar de todas estas experiencias anteriores y potenciando lo mejor de cada clínica. Es cierto que este proceso es más lento y costoso, y por eso a pesar de comprar la primera clínica en España en 2018 solo ahora lanzamos una nueva marca que une a todas nuestras clínicas en Europa, pero el trabajo bien hecho requiere tiempo, y no queríamos simplemente cambiar el nombre a las clínicas, sino lanzar una nueva manera de entender la reproducción asistida con la paciente y su deseo de formar familia como centro de todas nuestras decisiones.

"Todo nuestro personal está comprometido con el éxito de la pareja y por eso además de la comunicación con el médico responsable y con el laboratorio de embriología, nuestras pacientes tienen a disposición una coordinadora dedicada que las acompaña en todo el proceso".

- ¿Por qué se denominan “la nueva generación de clínicas de reproducción asistida”?

- La reproducción asistida ha evolucionado mucho en España en la última década. Se ha democratizado el acceso a la tecnología en los laboratorios y a la educación y formación especializadas, que antes sólo estaban al alcance de unos pocos. La consecuencia es una casi estandarización en los resultados clínicos entre centros de reproducción, que fue lo que marcó precisamente la diferencia entre ellos en los inicios del sector. Creemos que hoy día, de cara al paciente, la verdadera diferencia entre centros reside en la calidad asistencial que reciben y en el uso de tecnologías de temprana implantación para mejorar la seguridad, así como la utilización de nuevas prácticas en el campo de la genética para garantizar el nacimiento de un bebé sano. Es aquí donde reside precisamente la propuesta de valor de Next Fertility de cara a sus pacientes, que podríamos apoyar en 3 pilares fundamentales donde ha cambiado el paradigma en el mundo de la reproducción humana asistida:

Por un lado, la formación de todo nuestro personal para que esté siempre actualizado a todos los niveles. Tenemos unos equipos apasionados y muy preparados; obviamente tenemos un personal médico de prestigio reconocido, pero también nuestro personal de embriología, las enfermeras y auxiliares y el personal administrativo han sido seleccionados con esmero y están muy cualificados.

En segundo lugar, la inversión constante en nuestros laboratorios para estar siempre entre los primeros en incorporar las nuevas tecnologías que mejoran las posibilidades de nuestras pacientes de lograr su embarazo. El nivel tecnológico de los actuales laboratorios de embriología es muy elevado, time lapse, biopsias para PGT, screening genético, inteligencia artificial…

Y en tercer lugar, una comunicación fluida, cercana, honesta y transparente con nuestras pacientes. Las personas que acuden a nuestros centros encontrarán siempre toda la información necesaria sobre su caso y las posibilidades de tratamiento de forma accesible y entendible. En el pasado, era frecuente que las clínicas de reproducción asistida dieran muy poca información a las pacientes que casi se avergonzaban de pedirla, y además los costes de los tratamientos levitaban con pruebas y servicios añadidos sin informar correctamente a las parejas.

Eso es contrario a nuestra filosofía; nosotros no hacemos milagros, hacemos medicina y ciencia, y eso es explicable y reproducible. Todo nuestro personal está comprometido con el éxito de la pareja y por eso además de la comunicación con el médico responsable y con el laboratorio de embriología, nuestras pacientes tienen a disposición una coordinadora dedicada que las acompaña en todo el proceso. Sabemos que la reproducción asistida puede ser un viaje más largo y complicado de lo que a todos nos gustaría, por eso nos esforzaremos en hacer ese viaje lo más gratamente memorable que podamos. En Next Fertility ningún paciente es “uno más”.

- Os definís como una clínica transparente, honesta y eficiente ¿Qué significa esto?

- Nos referimos a que siempre propondremos a nuestros pacientes los tratamientos necesarios para lograr su objetivo, partiendo de su caso particular. No vamos a someter al paciente a pruebas innecesarias o de escaso beneficio y elevado coste. No jugamos con las expectativas de nuestros pacientes, y mucho menos con su bolsillo. Cada caso es tratado con transparencia y los pacientes tienen acceso a toda la información de forma sencilla y entendible; por ejemplo nuestros presupuesto son siempre claros y sin sorpresas. Además, nuestras pacientes tienen a su disposición un servicio de atención dedicado que las acompaña en todo su recorrido con y que puede aclarar cualquier duda o pregunta que tengan.

- ¿Cuáles son las técnicas vanguardistas que llevan a cabo?

- Ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicada al tratamiento o el uso de marcadores genéticos para personalizar la estimulación ovárica, pero eso es el futuro inmediato. Algunos ejemplos del presente y de lo que ofrecemos en nuestros centros son el uso de incubadoras avanzadas con cultivo continuo, el diagnóstico genético preimplantacional, el screening genético de enfermedades hereditarias recesivas, los protocolos de doble estimulación para mujeres con baja respuesta ovárica además de todos los tratamientos tradicionales.

- ¿Cuáles son los tratamientos y servicios con los que cuentan en sus clínicas?

- Inseminación artificial, ICSI, ovodonación, Ropa, duo stim, preservación de la fertilidad, diagnóstico genético, donación de semen.

- ¿Qué público acude a las clínicas de Next Fertility?

- Recibimos muchas tipologías de pacientes, nacionales y extranjeras, pero podemos decir que una gran parte de las pacientes son parejas nacionales con edades comprendidas de 35 a 45 años con dificultades para lograr un embarazo y que por algún motivo buscan una alternativa a los tratamientos del sistema público de salud. Otro grupo importante son las parejas de otros países europeos como Italia, Holanda, Francia, Bélgica y Alemania que han agotado las posibilidades de tratamiento en su país y atraídas por nuestros excelentes resultados vienen a España para realizar un tratamiento. Existen, además, numerosas madres solteras y parejas de mujeres que acuden a un centro de reproducción asistida por la necesidad de gametos masculinos. En ese caso es importante destacar que Next Clinics posee también el principal banco de semen de España (CEIFER) que trabaja con la mayoría de centros públicos y privados del país, y también laboratorios de genética propios (Next Lab) que permiten garantizar un screening genético muy avanzado en el caso de donación de semen u ovocitos.

- ¿Por qué es tan importante para vosotros mantener una calidad asistencial alta?

- Porque por desgracia la reproducción humana asistida no es infalible y no siempre se consigue el resultado deseado a la primera. Este recorrido es de por si muy estresante e incómodo para las parejas, y si se alarga a más de un intento la carga emocional y psicológica es muy elevada. Por eso para nosotros es fundamental que la paciente se sienta acompañada y apoyada en todo momento y que gracias a nuestra alta calidad asistencial confíe en que el éxito es solo cuestión de tiempo.

Ponemos a su disposición un servicio profesional de acompañamiento psicológico, puesto que el bienestar emocional de nuestras pacientes es parte integrante de nuestro concepto de calidad asistencial. Tenemos que demostrar en cada paso que estamos comprometidos con ella y con su sueño de maternidad. Formar una familia no sólo es importante para los pacientes sino también para sus profesionales.

"Contamos con herramientas de telemedicina y horarios ampliados para que se minimicen y faciliten las visitas a nuestras clínicas durante el tratamiento".

- ¿Cuáles son los pasos por el que pasan los pacientes en sus clínicas?

- Normalmente las parejas nos contactan porque tienen problemas en lograr el embarazo, pero no tienen claro el motivo. En ese caso se programa una primera visita diagnóstica en la que uno de nuestros ginecólogos realiza un estudio completo del caso con anamnesis y exploración ginecológica y manda las pruebas pertinentes. Una vez recibidos los resultados se programa una segunda cita para explicar el caso y las opciones de tratamiento. Las pacientes reciben toda la información y se toman el tiempo necesario para decidir si seguir adelante, en ese período están en constante contacto con nuestras coordinadoras por si tienen dudas o preguntas. Una vez que se deciden a iniciar el tratamiento los pasos a seguir varían según el tipo de tratamiento, pero en general intentamos siempre que todo fluya de una forma fácil y sencilla para evitar demasiados trastornos a la pareja. En este sentido contamos con herramientas de telemedicina y horarios ampliados para que se minimicen y faciliten las visitas a nuestras clínicas durante el tratamiento.

- ¿Qué les diría a aquellas personas que tienen dudas o no ven el momento de ponerse en manos de los profesionales?

- Nunca es el momento adecuado, pero sea cual sea la naturaleza del problema el tiempo nunca juega a favor, y retrasar esta decisión solo complica el posterior tratamiento. Creo que es muy importante tener una idea clara de los motivos de infertilidad de una pareja y para eso es indispensable acudir a un profesional. Una vez conocidos los motivos y las distintas opciones los pacientes pueden tomarse el tiempo necesario para decidir iniciar el tratamiento, pero por lo menos son conocedores de su situación y dueños de sus decisiones. En ese sentido en Next Fertility hemos decidido facilitar con promociones las primeras visitas diagnósticas para reforzar ese concepto de transparencia y simetría del que hablábamos antes.

- ¿Cuál es la media de ciclos a los que un paciente debe someterse para quedarse embarazada? - Depende muchísimo del tipo de tratamiento y de las condiciones previas, las inseminaciones artificiales sin donación pueden requerir 4 o 5 intentos mientras que en la ovodonación muy a menudo basta con un solo ciclo.

- ¿Es un proceso doloroso?

- Ninguno de nuestros tratamientos comunes es doloroso, sin embargo, a veces hay que hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas, con lo que eso conlleva, y muchas veces la estimulación ovárica puede resultar incómoda e incluso desagradable por el desequilibrio hormonal que genera. Pero en general los tratamientos de reproducción humana asistida no se caracterizan por resultar dolorosos a los pacientes.

- España es el segundo país de la UE con más baja tasa de natalidad ¿Cree que es cada vez más necesaria la presencia de clínicas de reproducción asistida?

- No sólo en España, toda Europa envejece y la maternidad es cada vez más tardía y compleja. Los cambios sociales y demográficos son evidentes y en una sola generación la edad media del primer embarazo ha aumentado vistosamente. Si a eso le sumamos que nuestro estilo de vida tiene repercusiones negativas sobre la fertilidad es evidente que cada vez más parejas tendrán necesidad de acudir a una clínica de reproducción asistida. Según los últimos estudios en España una pareja de cada 6 que busca tener un hijo acaba acudiendo a un especialista, y ese numero está aumentando.

Son necesarios cambios importantes a nivel político para incentivar la natalidad en España, sobre todo a edades más tempranas, pero mientras tanto la medicina y la técnica han avanzado muy rápidamente y permiten aliviar el problema.