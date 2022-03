Fracasa el programa de conservación de la oveja Churra por el robo de los animales

El programa de conservación de la oveja Churra en el Parque de San Jerónimo fracasa por el robo de los animales. Desde hace 10 años Ecologistas en Acción viene aportando ejemplares para la cría de esta raza a ganaderías familiares que se comprometieran con la conservación de la raza. En estos años se han generado, a partir del núcleo reproductor de San Jerónimo, otros en Pilas, Almadén y Vejer. El pasado jueves, al ir a revisar las instalaciones donde pastaban en semilibertad los 6 ejemplares del programa, se encontró el vallado tumbado y un sólo ejemplar maniatado. Los otros 5, un macho de 4 años y 4 hembras de distintas edades están desaparecidas, ha denunciado la organización ecologista.



No es la primera vez que el robo de ejemplares pone en jaque al programa. Hace dos años, en pleno confinamiento por la pandemia, con el parque cerrado, se llevaron 4 ejemplares, dejando otros 3 de los que pudimos empezar la recuperación del pequeño rebaño que ha llegado hasta la pasada semana.



En esta ocasión, el robo ha sido más inesperado, sucediendo durante la noche, cuando se supone que el parque se encuentra cerrado. Esto hace difícil entender por dónde han podido meter el furgón que se precisa para el transporte de estos ejemplares de gran tamaño, a no ser que hayan aprovechado la obra de Emasesa y el descontrol de puertas para entrar sin problemas. Se aprovechan así de que el servicio de vigilancia de parque es mínimo, ya que tan sólo dos coches atienden a 8 parques de Sevilla, rotando por ellos, con lo que la probabilidad de que estén cuando ocurre un hecho delictivo es escasa.



El programa de conservación tenía una triple función. La comentada de conservar una raza ovina en peligro de extinción, debido a que su hábitat natural, las marismas del Guadalquivir, ha sido transformado de forma radical desde un espacio donde predominaba la ganadería extensiva como principal uso del territorio, a pasar a una zona eminentemente agrícola, en la que la ganadería pasa a ser residual, además de que se introducen ganados más adaptados a la intensificación que hacen poco competitiva a nuestra churra.



Un segundo aspecto está relacionado con la economía circular, ya que estos ganados, junto con las cabras payoyas con las que conviven, se encargan de reutilizar los restos de podas del parque y de las huertas, evitando que tengan que ser eliminadas en vertederos, generando con sus excrementos un excelente abono orgánico libre de contaminantes que se introduce como nutriente en la huerta. También se sacan a pastar las praderas del propio parque, reduciendo las necesidades de corte con maquinaria de éstas, función por la que se las conoce como Biosegadoras.



El tercer objetivo, y no menos importante, es el acercamiento a la población urbana de animales que no conocen más que en la tele, especialmente para la población infantil, cada vez más alejada de los procesos naturales que nos visten y alimentan, permitiéndoles conocer de dónde sale la leche en el caso de las cabras o la lana en el de las ovejas.



Es un auténtico fracaso colectivo que programas como éste, que se realizan en espacios públicos, sin más interés que beneficiar a la comunidad y ayudar a la conservación de la biodiversidad ganadera, tengan que suspenderse por el robo de los ejemplares que probablemente ya han sido sacrificados para vender su carne a precio de saldo, con independencia de que sean detenidos los culpables dada la rápida intervención de la policía científica en el lugar del robo que agradecemos.



En este momento, Ecologistas en Acción-Sevilla, no puede asegurar tener la capacidad para retomar el programa, por lo que animan a colectivos e instituciones a que aprendan de esta experiencia de años, que ha demostrado que la ganadería en entornos urbanos controlados aporta gran cantidad de beneficios socioambientales a los que no debemos renunciar.



Ecologistas en Acción ha exigido al Ayuntamiento que salvaguarde con mayor empeño el patrimonio común de instalaciones públicas y proyectos comunitarios, porque son los que generan comunidad responsable. "Lo otro es barbarie e individualismo", ha concluido en una nota.