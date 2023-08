Fraile Atelier: la vanguardia del mejor clasicismo moderno en la moda actual

El concepto de “exclusividad” ha sido adoptado por muchas marcas de lujo, pero Fraile lleva este concepto un paso más allá. El atelier tiene una filosofía única: cada pieza que crean puede ser adquirida sólo por un cliente. En una era en la que el consumo masivo es la norma, este enfoque pone a Fraile en una liga aparte. No se trata sólo de tener un diseño exclusivo; se trata de poseer una pieza de arte que es inigualable e irrepetible. Aunque Fraile se inspira en la costura de antaño, no se queda atrapado en el pasado. La marca combina con maestría la tradición con la modernidad. Cada prenda hecha a medida es una manifestación de esta fusión: siluetas claramente definidas, con un énfasis en el arte del corte, el volumen y el color.

Estas creaciones no serían posibles sin los ricos tejidos con los que Fraile elige trabajar. Cada tela es seleccionada con cuidado, no sólo por su calidad sino también por cómo se integra con el diseño general de la prenda. No obstante, Fraile no diseña simplemente para cualquier mujer; diseña para una mujer que es a la vez contemporánea y atemporal. Las piezas de Fraile son audaces y únicas, pero también femeninas y sofisticadas. Esta combinación permite a la mujer Fraile moverse con gracia y confianza, sin importar la ocasión. Cada diseño evoca una sensación de sensualidad, no a través de cortes reveladores o adornos innecesarios, sino a través de una comprensión profunda de la forma femenina y cómo destacarla de la manera más elegante.

Por otro lado, la historia de su fundadora, Ana Pérez Fraile, y su ascenso en el mundo de la moda, es una inspiradora combinación de pasión, tradición y innovación. Su enfoque autodidacta y su profundo amor por los tejidos la han llevado a crear piezas que no sólo son vestimentas, sino también obras de arte. La contribución de Ana al Atelier Fraile es un testimonio de que la verdadera belleza y el arte trascienden el tiempo. Desde los rincones más recónditos de un taller lleno de vida, donde el zumbido de las máquinas de coser y el sutil deslizamiento de los tejidos crean una melodía, surge la figura de Ana Pérez Fraile. Esta prodigiosa directora creativa del Atelier Fraile no comenzó su viaje en una escuela de diseño de renombre o bajo la tutela de un gurú de la moda; lo hizo a su manera, siendo completamente autodidacta. Inmersa en un mundo de hilos y telas desde la infancia, el taller de su madre fue su primer aula. Aquel lugar, donde las telas contaban historias y las agujas trazaban destinos, fue donde nació y creció su pasión por el diseño. No es sorprendente que su creatividad floreciera en tal entorno; un lugar donde los colores, texturas y formas cobraban vida con cada puntada.

Ana lleva consigo no sólo el legado de su madre, sino también un enfoque distintivo que resalta en cada pieza que crea. Su peculiar estilo, la citada fusión entre tradición y modernidad, junto con su innata atención al detalle, se ha convertido en su sello distintivo. Para Ana, es el tejido el que realmente da vida a sus diseños. Su amor por los textiles es evidente en la forma en que selecciona cada tela, considerando no sólo su apariencia, sino también cómo se siente al tacto y cómo se mueve con el cuerpo. Esta relación íntima con los tejidos es lo que le permite crear siluetas que no sólo son estéticamente agradables, sino que también capturan la esencia de la feminidad.

De igual modo, el taller de Fraile en Sevilla no es un espacio común. Aquí, cada prenda es cortada y elaborada meticulosamente a mano. El respeto hacia los materiales es evidente: los tejidos son seleccionados por su calidad y comprados de manera responsable, reflejando una filosofía que valora tanto la belleza como la ética. Para quienes buscan algo más allá de la moda convencional, Fraile ofrece un servicio a medida. Esta propuesta no se limita solo a quienes pueden visitar sus puntos de venta en persona, sino que también se extiende a aquellos que, por distancia o comodidad, prefieren una interacción más remota. El resultado siempre es el mismo: un diseño que no solo es exclusivo, sino que también se ajusta perfectamente a las medidas del cliente. Para quienes aspiran a poseer una prenda que es verdaderamente suya, Fraile extiende una cordial invitación. Establecer una cita no es solo el primer paso hacia una prenda personalizada; es una puerta de entrada a una tradición de moda que valora la individualidad, la artesanía y la sostenibilidad por encima de todo.

Por todo ello, Fraile se destaca como una de las marcas sevillanas de más referencia dentro del extenso sector de la moda. Puedes encontrar su taller en Juan de los Ríos, 8, Marchena y concertar una cita a través del número de teléfono 677589645. Asimismo, puedes descubrir todas sus novedades en su sitio web oficial fraileoficial.com.