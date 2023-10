La Fundación Cibervoluntarios ha formado a 166 mujeres en Sevilla

Hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. En Sevilla, la Fundación Cibervoluntarios ha formado a 166 mujeres y tiene programados cinco talleres gratuitos para que la brecha digital sea menor en los municipios con menos habitantes. Son talleres gratuitos y muy prácticos para que puedan mejorar sus oportunidades de empleo, impulsar sus negocios en zonas rurales o hacer gestiones con la Administración, entre otras.

En España, el 90% de los municipios se encuentran en áreas rurales, y las mujeres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible de estas comunidades. Para combatir el fenómeno de la “España vaciada, preservar el empleo y fomentar la economía local, es esencial crear oportunidades significativas para estas mujeres. Esto les permitirá encontrar un empleo o poner en marcha un negocio para que no tengan que marcharse de las zonas rurales en las que viven.

Una de las cibervoluntarias es Paula Martín. Tiene 28 años y conoció la fundación a través de las redes sociales. "Puedes impartir los cursos on line o de manera presencial. He llegado a dar cursos en Galicia desde Sevilla".

Empezó porque le gusta ayudar "y es una forma magnífica de romper la brecha digital". Por su ámbito laboral, la formación que imparte está relacionada con la inclusión en bolsas de empleo, el acceso a ofertas de trabajo digitales o el envío de currículum a través del correo electrónico.

"Aunque los hay on line, los que más me gustan son los presenciales porque tomas el pulso mejor a las dudas que tienen. Sobre todo suelen tener problemas con la interfaz de las webs. Son personas menos digitales y más análogas y no están acostumbradas a interactuar con formularios digitales”, explica Paula Martín.

Además de estos cursos gratuitos, también se organizan talleres en las zonas rurales sobre el uso básico del teléfono móvil, cómo realizar gestiones de banca online o trámites en la administración electrónica, cómo hacer compras online o cómo utilizar las aplicaciones de salud.

Este es el objetivo de Extraordinarias, un programa de Cibervoluntarios que ya ha formado a más de 4.000 mujeres desde 2019 y pretende formar a 1.000 más en lo que queda de año. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las emprendedoras de zonas rurales tendrán formación gratuita sobre cómo poner su negocio en Internet, crear sus páginas de empresa en redes sociales o Google, comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp, utilizar la publicidad online para darse a conocer y vender sus productos y servicios por internet.

En ediciones anteriores, los cursos gratuitos de Extraordinarias han contribuido a impulsar negocios rurales relacionados con el turismo y el arte sostenible, a la búsqueda de empleo activo, la agricultura ecológica, la gastronomía, el producto local y la artesanía, entre otros.