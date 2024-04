Fundación Endesa prevé mejorar la empleabilidad en riesgo de exclusión social en la nueva edición del programa Cambiando Vidas

Fundación Endesa lanza una nueva edición de Cambiando Vidas en Sevilla, una iniciativa que desarrolla en colaboración con Fundación Integra desde 2016, desde 2018 en Andalucía, a través de la cual acompañan y preparan a personas en situaciones vulnerables para su reincorporación al mundo laboral.

El acto de lanzamiento ha tenido lugar esta mañana en la sede social de Endesa en Sevilla, en el que han estado presentes la viceconsejera de Empleo, empresa y trabajo autónomo, Beatriz Barranco, el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, María Muro, responsable de Empleo de Fundación Integra Andalucía y Antonio Pascual, patrono de Fundación Endesa.

Cambiando Vidas se desarrolla, además de en Sevilla, en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca y, este año por primera vez, en Tenerife. Gracias a este programa, un total de 3.055 personas han conseguido una nueva oportunidad para empezar de nuevo con sus vidas, y este año se prevé que beneficie al menos a 415 personas. Además, atenderá a beneficiarios de ediciones anteriores que lo necesiten. Los participantes en el proyecto pertenecen a distintas ONG, a instituciones sociales públicas y privadas y Servicios Sociales de diferentes municipios.

Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de empleados de Endesa, quienes se unen como voluntarios para ayudar impartiendo talleres de formación sobre distintas temáticas profesionales, como, por ejemplo, cómo escribir un CV o cómo prepararse para una entrevista de trabajo y superarla con éxito. De esta manera, los beneficiarios pueden adquirir las herramientas y competencias que necesitan para reincorporarse al mercado laboral y dar un nuevo rumbo a sus vidas. En total, 275 voluntarios de Endesa ya han formado parte de Cambiando Vidas desde su primera edición.

En 2023, el programa atendió en Sevilla a 206 personas y, además, 34 entidades sociales colaboraron en la selección de los beneficiarios y 27 empresas llevaron a cabo los contratos laborales.

Este año se prevé que Cambiando Vidas beneficie al menos a 80 personas en Sevilla. Además, atenderá a beneficiarios de este proyecto de ediciones anteriores que lo necesiten.

Para Alfonso Vargas, voluntario de Endesa, “la participación en el programa Cambiando Vidas es una de las experiencias más interesantes de todas las que he vivido como voluntario en Endesa. Los beneficiarios te hacen partícipe de un momento importante que puede marcar el devenir de su vida y de su desarrollo personal y profesional, con la responsabilidad que ello conlleva”.

Gracia Heredia, beneficiaria del programa, ha expresado durante su intervención que, "cuando llegué a la Fundación Integra estaba en una situación muy complicada y necesitaba salir de ella. Estaba muy alejada del mercado laboral, pero necesitaba un trabajo estable y no sabía cómo conseguirlo. En Endesa me ayudaron a hacer mi currículum, me enseñaron a hacer entrevistas y, sobre todo, me dieron motivación y ánimo para conseguir un trabajo. Ahora puedo decir que este proyecto cambió mi vida de manera radical y al fin tengo la estabilidad que necesitaba”.

Durante su intervención, la viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Beatriz Barranco, ha reconocido la labor de la Fundación Endesa y de la Fundación Integra por “dar continuidad en el tiempo a un proyecto con bases sólidas y con visión a largo plazo, que ha brindado ya a más de 3.000 personas la oportunidad de volver a empezar a partir de un recurso tan básico y necesario en nuestros días como es el acceso a un empleo estable y de calidad”. En ese sentido, ha animado a “continuar estrechando lazos entre las Administraciones y las empresas, fomentando la colaboración público-privada porque nos permite ser más eficaces, complementarnos y llegar allí donde no alcanzan los recursos o las competencias de la otra parte”. Barranco ha recordado que el presupuesto de Andalucía para este año marca un récord en elcapítulo de inversiones destinadas a gasto social (61 de cada cien euros) y ejemplo de ellos soniniciativas de su departamento como el nuevo programa ‘T-Acompañamos’, dotado con 202 millones de euros y orientado a mejorar la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables.

Por su parte, en su intervención, Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, ha destacado que “Cambiando Vidas es uno de los programas que más orgullosos nos hace sentir. Ese empeño compartido por empleados e instituciones para mejorar la vida de los participantes y darles las herramientas que necesitan para ello representa a la perfección el espíritu y la labor de nuestra Fundación. Que las cifras sean cada vez más altas no deja de ser síntoma del deseo de acompañar a personas en búsqueda del camino para sentirse de nuevo parte de la sociedad”.

Sobre Fundación Endesa

Fundación Endesa nace en 1998 como expresión del compromiso social de Endesa para dar respuesta a las necesidades del entorno en el que lleva a cabo sus actividades y así contribuir al desarrollo de la sociedad. Día a día trabaja con el fin de maximizar su huella social a través de proyectos para impulsar una educaciónde calidad que esté a la altura de los retos actuales, para que los más vulnerables tengan un futuro de oportunidades, para fomentar la cultura y el arte de nuestro país, y para crear un mundo más sostenible cuidando del entorno que nos rodea.

Más información en: www.fundacionendesa.org

Sobre Fundación Integra

Fundación Integra trabaja para lograr la integración laboral de personas en exclusión social y con discapacidad. Entre ellos, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, jóvenes en libertad vigilada, personas sin hogar, reclusos y ex–reclusos, parados de larga duración, o minorías étnicas. Además,es nexo entre instituciones, ONG y empresas dispuestas a ofrecer una oportunidad laboral a estas personas.Desde 2001, la Fundación ha conseguido más de 22.500 empleos.