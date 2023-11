"Hemos estado años con una Atención Primaria invisible para la sociedad"

Los médicos y pediatras de Atención Primaria reclaman a las Administraciones una mayor actuación. Concretamente, en zonas rurales y de difícil cobertura, duramente castigada por la falta de profesionales, "para poder cumplir con todos los estándares de calidad" en la asistencia. Pero también para recuperar su atractivo y acabar con esa imagen de patito feo que ha calado en las nuevas generaciones que huyen de la especialidad. Para ello hace falta "diálogo, compromiso, honestidad y presupuesto acorde a la situación", asevera María Gloria López-Campos Bodineau, vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS).

Por ello, los médicos y pediatras de Atención Primaria piden una "verdadera apuesta" de la Administración "por consolidar a profesionales" y "una revisión en profundidad de las retribuciones", así como incorporar el concepto de "salario emocional" que tan importante es para las nuevas generaciones.

Soluciones que la doctora López-Campos desgrana en esta entrevista horas antes de ponerlas sobre la mesa ante compañeros y gestores sanitarios en la Jornada Soluciones en Atención Primaria que organiza el RICOMS junto a Diario de Sevilla, con el patrocinio de Andalbrok, con el objetivo de analizar la situación actual de la Atención Primaria desde perspectivas diferentes.

- ¿Cree que la situación de la Atención Primaria es verdaderamente preocupante? ¿Cuál es su visión?

- Realmente no creo que, de manera general, podamos hablar de situación verdaderamente preocupante. Es una situación sobre la que ya se está actuando y hay que seguir haciéndolo. La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario y es un valor al alza del que no se ha ocupado nadie en años. Es un pilar fundamental del bienestar social y su buen funcionamiento es un derecho de todos los ciudadanos. Ahora mismo, yo he notado en estos últimos años cómo se están haciendo actuaciones para mejorarla. Eso no quita que, aunque realmente veo que estamos en el camino, todavía hay muchas cosas pendientes por hacer. Pero, para ser honesta, sí diría que la situación es verdaderamente preocupante en algunas zonas rurales por la falta de profesionales. Es importante y fundamental arreglar esto en este mismo año. No se puede demorar más las actuaciones sobre las zonas de difícil cobertura y hay que dotarlas de profesionales que atiendan de forma óptima y cumpliendo todos los estándares de calidad a la población.

- ¿Por dónde habría que empezar?

- Recientemente se ha presentado el documento del Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria en el que han participado el Colegio de Médicos de Sevilla, dentro del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), profesionales y sociedades científicas. Este documento se ha hecho llegar a la Consejería de Salud y se ha tenido una reunión al respecto. En el mismo se abordan muchos de los problemas de la Atención Primaria y se aportan soluciones. Son los casos del exceso de burocracia, las agendas interminables, la relación de Atención Primaria con los hospitales, la docencia MIR o la teleconsulta. Por otra parte, la jornada sobre Atención Primaria que ha organizado el RICOMS son, igualmente, un escaparate para plantear posibles soluciones a todos nuestros problemas. Yo entiendo que lo primero que tiene que existir para solucionar un problema es una identificación de ese problema y actitud de solucionarlo. Esto se hace mediante el diálogo entre todas las partes afectadas. También, cómo no, es necesario un presupuesto para cumplir los acuerdos adoptados. Los compromisos entre las partes negociadoras tienen que ser honestos y reales y no se puede comprometer uno a algo que de antemano ya sabe que no va a poder cumplir. Por otro lado, habría que garantizar y potenciar aún más las retribuciones a los médicos de familia y pediatras que asumen realizar continuidades asistenciales y/o atender a los acúmulos de cupo que son necesarias para suplir todas las ausencias de médicos de AP en las plantillas. Hay que destinar un mayor porcentaje de la financiación actual por parte del SAS a este tema y a un mejor desarrollo de los servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP).

- ¿Podría resumirse todo en cuatro claves?

- Pues diría que la Atención Primaria necesita diálogo, compromiso, honestidad y presupuesto acorde a la situación. Serían las principales claves y, realmente, creo que estamos en un escenario en el que se puede avanzar y podemos conseguir mejorar muchas cosas.

- ¿Cree que a esta situación se ha llegado porque en los últimos años la especialidad ha perdido prestigio?

- En absoluto. Todo lo contrario. Actualmente los médicos de familia y pediatras nos hemos hecho visibles a la sociedad. Antes nadie nos tomaba en cuenta y no se valoraba nuestro trabajo. Yo llevo más de 20 años trabajando y al principio de mi ejercicio profesional, tenía amigos que no sabían ni a qué me dedicaba.Hemos estado años y años con una atención primaria invisible para la sociedad y yo noto cómo poco a poco nos hemos ido haciendo visibles. Ahora, los centros de salud se han hecho visibles en todos los barrios y pueblos y se considera un bien común absolutamente necesario, que tiene que dar una atención al ciudadano de calidad. Lo que sí está pasando es que entre los propios médicos no se quiere trabajar en Atención Primaria y hay muchos aspirantes a MIR que no quieren cursar nuestra especialidad. Ante esto sí hay que actuar y mostrar a todos nuestros compañeros que están iniciando su ejercicio profesional que pueden tener un futuro laboral estable y bonito en Atención Primaria, desarrollando una labor de médico muy gratificante. Es fundamental hacer atractiva nuestra especialidad y para eso es importante una apuesta de la administración por consolidar a profesionales y una revisión en profundidad de las retribuciones, así como incorporar el concepto de salario emocional que tan importante es para las nuevas generaciones. Yo noto que ya hay líneas de actuación en todo esto, pero nos queda mucho trabajo por hacer.

- ¿Qué valoración hace de todo ese trabajo como integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Sevilla?

- Estoy muy contenta de pertenecer a la junta del RICOMS. Es una oportunidad que me ha dado la vida que valoro mucho. Para mí es muy importante la calidad humana y en el colegio de médicos de Sevilla os puedo asegurar que la hay. Antes de entrar a formar parte de la Junta, no me imaginaba la actividad tan grande que tiene el Colegio. Estoy aprendiendo muchísimo y conociendo a personas muy interesantes. A nivel personal me está aportando una barbaridad y me está dando la oportunidad de ayudar a muchos compañeros, lo cual me hace sentir muy bien. El servicio público es bonito y en el Colegio estoy rodeada de personas que trabajan por los demás de forma absolutamente desinteresada. Esta etapa me está resultando muy ilusionante.

- ¿Qué le gustaría conseguir desde esa posición?

- Para mí lo más importante de mi paso por el Colegio de Médicos de Sevilla es conseguir que mis compañeros médicos sepan que pueden contar conmigo para todo. Me gustaría tener una relación muy cercana con los médicos y pediatras de Atención Primaria y poderles ayudar cada vez que me necesiten. En esta institución tenemos muchas vías de soluciones de problemas que los colegiados desconocen y me gustaría que supieran que pueden recurrir a nosotros cada vez que lo necesiten. Sé que hay compañeros que lo están pasando mal y me gustaría que supieran que en el RICOMS podemos ayudarles.

Por otra parte, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar todas las condiciones de la Atención Primaria y para darle el valor que necesita. Tengo claro que la Atención Primaria es la base de la sanidad y que los médicos de familia somos verdaderos héroes. Quiero que se valore a todos los médicos de familia y pediatras y en especial a los médicos rurales, que tan buena y bonita labor hacen.

- ¿Una reflexión final?

- Sí, no quiero terminar esta entrevista sin un reconocimiento a todos los médicos de familia y pediatras que se dedican a las urgencias. Esta, es una tarea muy difícil, con unos horarios duros y con un nivel de responsabilidad muy alto. Es muy importante una revisión en profundidad de sus condiciones laborales y este año vamos a tener cambios por la creación de la especialidad de medicina de urgencias. Quiero a través de estas palabras trasmitirles que en el Colegio de Médicos de Sevilla estamos a su lado y muy pendientes de todos los cambios que se puedan producir. Cualquier colegiado que nos necesite nos tendrá siempre cerca para escucharle y orientarle. Transmitir esa cercanía es lo que a mí me gustaría conseguir.