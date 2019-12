El Gordo sonríe a Sevilla con 4 millones de euros

El número 26590 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, y, en otras ciudades españolas, ha caído en Sevilla.

En concreto, ha sido vendido en parte en la administración número 94 ubicada en el Centro Comercial Alcampo de la Ronda del Tamarguillo, de la capital hispalense. El número fue cantado a las 9:19 horas en el cuarto alambre de la primera tabla.

Atrapasueños, éste es el nombre de la administración sevillana, que ha vendido una serie completa de El Gordo de Navidad, siete décimos en ventanilla y tres a través de la aplicación Tulotero. El total ha repartido 4 millones de euros.

El lotero José María Nogales ha admitido este domingo que ha sido su hermana la que le ha avisado del premio, ya que él acababa de levantarse, de la administración 94 de Sevilla, situada en el centro comercial Alcampo del Tamarguillo, ha destacado que ha vendido tres décimos del número agraciado con el Gordo a través de la aplicación Tulotero.

"Me da igual que compren o no, pero me gusta que vengan a saludarme", ha anunciado emocionado el lotero.

El Gordo también se ha vendido en Salou (Barcelona), Salamanca, San Vicente de Raspeig (Alicante), Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Las Torres de Cotilla (Murcia), Barcelona, Súria (Barcelona), Madrid y Beniajan (Murcia).

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 20.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.