El Hospital del Aljarafe reconoce el trabajo de sus investigadores

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha entregado un año más sus Premios a la Excelencia Investigadora en el día que se celebra la festividad de su patrón, San Juan de Dios. Estos premios tienen por objetivo motivar la actividad investigadora entre los profesionales del centro.

Los XIV Premios a la Excelencia Investigadora se han repartido en tres categorías: Mejor Comunicación a Congreso, Mejor Artículo Científico Publicado y Mejor Aportación de Prevención y Promoción de la salud en RRSS y web. En esta edición se han presentado un total de 17 trabajos entre artículos científicos, comunicaciones a congresos y vídeos y campañas de promoción de la salud para redes sociales y web.

El Premio 2021 a la Mejor Comunicación a Congresos para facultativos recayó en el trabajo titulado Análisis de factores predictivos de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos en pacientes con enfermedad por SARS-COV-2 en un hospital comarcal, presentada por María Dolores Galán Azcona, EIR de Medicina Interna.

Dentro de este punto y en la categoría de, Comunicación a Congresos para Diplomados y Graduados: Enfermería, Fisioterapeutas, Trabajo Social, la comunicación premiada fue la titulada Circuito Diferenciado para Pacientes Víctimas de Violencia de Género, presentada por María Pilar Rodríguez Lara.

Con respecto al Mejor Artículo Científico Publicado, el primer premio ha recaído en el trabajo titulado Remote ophthalmology with a smartphone adapter handled by nurses for the diagnosis of eye posterior pole pathologies during the COVID-19 pandemic (Oftalmología remota con un adaptador de teléfono inteligente manejado por enfermeras para el diagnóstico de patologías del polo posterior del ojo durante la pandemia de COVID-19), presentado por Florencio González Márquez.

En esta misma categoría, el jurado ha otorgado dos accésits, uno de ellos al artículo titulado The evolution of the ventilatory ratio is a prognostic factor in mechanically ventilated COVID-19 ARDS patients (La evolución del índice ventilatorio es un factor pronóstico en pacientes con SDRA COVID-19 ventilados mecánicamente) presentado por José Luis García Garmendia; y el segundo, al artículo Spirituality in a Doctor’s Practice: What Are the Issues? (Espiritualidad en la práctica médica: ¿Cuáles son los problemas?), firmado por Ángela López Tarrida.

Por último, el Premio San Juan de Dios a la Excelencia Investigadora en la categoría de Aportaciones para el desarrollo de la promoción de la salud y prevención en redes sociales y vía web, ha sido para el vídeo titulado Sensibilización para la lucha contra la Violencia de género, presentado por María Teresa Medina Duque.