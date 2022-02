Enfermeros de los quirófanos de Urgencias del Virgen del Rocío crean una guía rápida para nuevos profesionales

Saber qué hay esterilizar y cómo hacerlo, cómo hay que circular por el quirófano o cuáles son las intervenciones y técnicas más básicas y elementales forman el coctel perfecto para que los enfermeros de nueva incorporación al bloque quirúrgico de las Urgencias hospitalarias lleguen a este servicio, muy especializado, y donde se realizan cirugías de todas las especialidades médico-quirúrgicas con diferentes técnicas especificas que requieren de una preparación diferente en cada caso, con una formación práctica y de primer nivel.

Tres pasos fundamentales, que no los únicos, que Rosa María Miquel Plaza, Juan Carlos García Puentes, María Dolores González Sobrino y María Araceli Gutiérrez Marín, profesionales de Enfermería de los quirófanos de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, han recogido en la Guía rápida de enfermería para personal de nueva incorporación dirigida al sustituto y de refuerzo en el servicio y que complementan impartiendo de cursos de formación con talleres teóricos y prácticos de unas cuatro horas de duración. Una iniciativa que este grupo de enfermeros puso en práctica en el verano de 2021, que ya va por su tercera edición y de la que se sienten "muy satisfechos".

"Es una iniciativa muy positiva para todos por el estrés que genera el quirófano en nuestro servicio, por el que se han llegado a rechazar contratos"

"La iniciativa surge, no sólo para el personal sustituto de verano sino para el personal de nueva incorporación que, debido a nuevas oposiciones, traslados o movimientos internos del hospital se hace necesario para un mejor funcionamiento de nuestro servicio. Aquí llega personal nuevo durante todo el año y son profesionales no cualificados porque nunca han pasado por un servicio tan especializado. Incluso a ellos les da miedo lo que se puedan encontrar y se han llegado a rechazar contratos por eso. Por ello pensamos que el poder contar con una guía clara y concisa y con talleres tanto prácticos como teóricos de unas cuatro horas de duración justo antes de su incorporación les daría seguridad. Pero no sólo es bueno para ellos. Para nosotros supone también una liberación de estrés porque no tenemos tiempo de enseñar una vez están ya en el quirófano y todo puede ir en detrimento de la seguridad del paciente. La iniciativa es positiva para todos", explica la enfermera Rosa María Miquel.

Los artífices de esta iniciativa cuentan que antes lo que existía era un dossier hecho en el año 2012 colgado en la intranet del hospital y de difícil acceso para que los nuevos profesionales se pudiesen poner al día en el momento de su incorporación debido a la alta presión de trabajo, por lo que se iba un poco sobre la marcha de lo que iba surgiendo. Ahora, con esta iniciativa, los profesionales de nueva incorporación tienen acceso a una guía desde su propio móvil en cualquier momento a través de un código QR, además de disponer de folletos individuales y poder participar en una formación práctica en el propio quirófano donde se realizan visitas guiadas y se simulan intervenciones días antes de su incorporación.

"Hemos notado un antes y un después. No nos imaginábamos la repercusión que iba a tener y hemos notado cómo los profesionales llegan más seguros y mejor formados, que es el objetivo", indica otra de las participantes, María Araceli Gutiérrez.

Los profesionales destacan como los aspectos más desconocidos dentro su especialidad el uso de técnicas médico-quirúrgicas especificas en cirugías tan variadas que pueden ir desde cirugía general, cardiaca, torácica, hepatobiliar, laparoscópica o vascular a intervenciones de Oftalmología o Urología, entre otros. Igualmente, subrayan la necesidad de contar con conocimientos sobre tipos de anestesia, así como estar preparados ante las posibles complicaciones que surgen en momentos determinados. "En general, tener conocimientos suficientes ante múltiples situaciones", indican los profesionales, que coinciden en que el objetivo de esta iniciativa es siempre el paciente. "Hacer todo para que el enfermo esté en seguridad total. Él es el protagonista de toda esta iniciativa. Intentar que el personal que le atiende esté siempre altamente cualificado", concluyen.