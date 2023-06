Los Humeros recaban más de 5.000 firmas contra el edificio proyectado junto a su capilla

La hermandad del Rosario y del Cristo de la Paz (Los Humeros) ha recabado hasta el momento más de 5.000 firmas de apoyo en el conflicto que mantiene abierto en torno al uso del solar colindante a su capilla -ubicada en la confluencia de Torneo con San Laureano-, donde se ha proyectado un edificio de tres plantas adosado a la iglesia, con una o más plantas de sótano, y del que viene expresando de forma insistente y desde hace décadas su rechazo por el "posible derrumbe de la capilla".

En este sentido, desde la hermandad esperarán a que el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, conformado tras las pasadas elecciones del 28 de mayo, eche a andar en los próximos días para solicitar una reunión con el alcalde, y el nuevo gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, así como un encuentro con la nueva delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz.

La corporación de gloria aprovechará ese encuentro para dar cuenta de las alegaciones que han realizado al respecto, entre ellas, "que dentro de la modificación puntual 51 que se está tramitando, se contenga también en la misma, una delimitación de reserva del terreno para el Patrimonio Público de Suelo, en los términos previstos en el artículo 130 de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio (Lista) -aprobada en el Parlamento andaluz- y el artículo 273 de su Reglamento.

Se trata de una alegación "alentada" por el PP, "que siempre nos ha mostrado su apoyo; también Vox nos lo ha hecho saber en una visita realizada en la misma fecha a la capilla", asegura el mayordomo de la hermandad de Los Humeros, Antonio Martínez.

"Con ello no se produce ningún fraude a la ejecución de la sentencia del TSJA pues se garantiza en la futura expropiación los aprovechamientos y usos previstos en el PGOU anterior, tal y como dispone la sentencia dictada, y se queda fijada en la delimitación la intención y destino definitivo de la citada parcela", refleja el documento de adhesión elaborado al efecto. Entre las miles de adhesiones recibidas, destaca la del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

La corporación esgrime que el proyecto "incumple" con los requisitos del entorno de bienes de patrimonio histórico, "no respetando la capilla, que es un bien catalogado con protección específica B". Asimismo, el edificio proyectado "no cumple con la normativa urbanística, pues se plantea que esté adosado al muro sur, ocultando por completo la visión lateral de la iglesia y no contempla tampoco el espacio de servidumbre", según un informe técnico al que alude la hermandad.

Asimismo, "la construcción de un edificio supondría la desaparición de la colonia de vencejos que anida en los tejados de la capilla y privaría al barrio de los Humeros de un espacio público", añade la solicitud de adhesión.