ITEP aterriza en Sevilla

Si hay algo que ITEP ha tenido claro siempre es el potencial pragmático de la Formación Profesional. El afán por desterrar los prejuicios preexistentes sobre esta tipología de enseñanza ha sido siempre su caballo de batalla. En una época en la que los datos avalan el postulado de que la FP ya no es la hermana pequeña y desfavorecida de la enseñanza universitaria, la razón parece asistir a quien ve en esta formula el presente y el futuro de la preparación profesional. En el curso 2020-2021 más de ocho millones de alumnos se matricularon en Formación Profesional suponiendo un crecimiento del 5% en total con respecto al curso anterior. Todo ello con un importante ascenso de la FP online debido, seguramente, a la pandemia en la que aún estamos inmersos.Son tres los pilares sobre los que se sustenta el éxito de la FP. El propio flujo de enseñanza pone un peso específico en la preparación práctica, real, que hace que el alumnado no tenga que tener un tiempo largo de adecuación al mundo laboral que le espera. El tiempo es otra variable importante de esta fórmula educativa, dos cursos escolares, incluidos tres meses de prácticas, bastan para contar con una titulación (totalmente oficial en el caso de ITEP) que abra las puertas de un mundo laboral que espera con ganas a trabajadores cualificados. Y, por último, la facilidad de encontrar trabajo estable en un plazo corto de tiempo.El Instituto Técnico de Estudios Profesionales (ITEP) lleva más de cuarenta años dedicado a la formación de generaciones de trabajadores. Inicialmente se dedicaba en exclusiva a la rama sanitaria pero, en un proceso de crecimiento continuo, ha ido expandiéndose hasta alcanzar los cuatro centros formativos en la Comunidad de Madrid y abriéndose hacia otras especialidades. Actualmente alcanza las ramas sanitaria, informática, de comercio y marketing y de servicios socioculturales. Además, en esta expansión continua que lleva a cabo, ITEP abrazó la enseñanza a distancia doblando casi la totalidad de Ciclos Formativos que desempeña en modalidad presencial y modalidad online. De este modo, los datos hablan de 17 ciclos, repartidos en Grado Superior y Grado Medio, 13 con modalidad presencial y modalidad online, 2 impartidos únicamente en modo presencial y 2 con exclusividad online.Este es el escenario actual. Pero está a punto de cambiar. En septiembre, aunque ya con la posibilidad de matriculación abierta, ITEP desembarca en el mismo corazón de Andalucía, en Sevilla, con un gran centro destinado a impulsar, una vez más la FP. Con el método de trabajo que le ha llevado a ser referente en Madrid, llega a la capital hispalense con la firme convicción de aumentar su catálogo haciéndose sensible a las necesidades específicas de la región y poniendo a disposición de cada vez más personas una formación basada en el conocimiento profundo de cada especialidad, la preocupación por la actualización de los contenidos y de los saberes prácticos, y la implicación con cada persona que cruza sus puertas y pone su futuro en las manos de ITEP.

Son muchas las razones que han hecho posible la apertura del futuro centro de ITEP en Sevilla. La fundamental sea, quizá, la presencia que el alumnado de esta región, y de Andalucía en general, ha tenido tradicionalmente en el citado centro formativo. Esta cuestión ha sido notablemente reseñable en el ámbito de la preparación online. Con la llegada de ITEP Sevilla, la problemática de tener que desplazarse para realizar los exámenes finales de cada trimestre será menor para los alumnos de le mitad sur de España.Esta ampliación, tanto en el número de centros como de disciplinas que le son abordables a ITEP, se enmarca en un ambicioso programa de expansión en el que anda inmerso y en el que Sevilla es una excelente primera piedra.Además, hasta Sevilla también llegan, incluidas en la formación con ITEP, las bondades del Método de Inserción Laboral Efectiva (ILE). Una forma de trabajo que ayuda al alumno titulado en su transición al mundo laboral mediante pequeñas formaciones especializadas y la dotación de recursos para que esa transición sea fluida. Esta es una iniciativa que puso en marcha el centro hace relativamente poco pero que ha cosechado ya grandes éxitos. El esfuerzo por el cual se pone en contacto a los alumnos, que acaban su formación, con la realidad laboral de la especialidad para la cual se han formado es un trabajo de transición entre el ámbito académico y el mundo laboral que hace de la misma un proceso mucho menos abrupto y mucho más llevadero.La gestión del paso del aula al puesto de trabajo es una de las claves de la Formación Profesional. En el caso de ITEP, el grado de inserción laboral es bastante alto, rondando el 80% de colocación de su alumnado en menos de 3 meses posteriores a la finalización de las prácticas finales de cada ciclo formativo. Por si todo lo anterior fuera poco, en ITEP se trata de formar a los alumnos con una perspectiva de mentalidad abierta en relación a la posibilidad real del emprendimiento. Ya son varios los ejemplos de personas que han pasado por las clases del centro formativo y que, con las ganas de aplicar las enseñanzas adquiridas, pero con la intención de personalizar y adecuar la experiencia laboral a la visión de cada uno.En definitiva, Sevilla será el mejor de los lugares posibles para que un método de enseñanza como el de ITEP, que ha sido testado en un lugar tan amplio y variado como es la Comunidad de Madrid, ponga a prueba su forma de hacer con un alumnado que será exigente y con muchas ganas de aprovechar las oportunidades de futuro que brinda la Formación Profesional. Desde el propio Instituto Técnico de Estudios Profesionales se cuentan las horas para empezar la excitante andanza de la preparación profesional, en sus múltiples campos y opciones, en un lugar tan emblemático y clave, en todos las acepciones posibles de la palabra, del sur de España como es la capital de Andalucía, Sevilla.