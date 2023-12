IU reclama la modificación de la ordenanza de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla

El concejal de la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha denunciado la situación límite de numerosas entidades en la ciudad por bloqueos en los pagos de subvenciones.Izquierda Unida en un comunicado de prensa enviado hoy denuncia la situación de las entidades sociales que desarrollan proyectos y programas en la ciudad de Sevilla, que vienen sufriendo desde hace años retrasos en los pagos de subvenciones públicas del Ayuntamiento.

Según Sánchez, se trata de asociaciones que han ganado una concurrencia competitiva, han ejecutado y por tanto, gastado un dinero presupuestado que no ha recibido. Especialmente delicada es la situación que viven la mayoría de entidades que ejecutan el Programa Sevilla Solidaria, a las que se les adeudan pagos que hacen insostenible la supervivencia de algunas de ellas, ha concluido Sánchez.El edil recuerda que en el mandato anterior se configuró un grupo de trabajo para revisión del reglamento de subvenciones con el objetivo de agilizar toda la burocracia, una propuesta incluida en el acuerdo entre IU y el Gobierno del PSOE para la aprobación de los Presupuestos de 2022, que no concluyó su función por la convocatoria de elecciones municipales.Para el representante de Izquierda Unida es urgente que se retome la modificación de la Ordenanza reguladora de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva y se trabaje en una modificación que sirva para mejorar la comunicación con las organizaciones sociales y los tiempos en los trámites de los expedientes.Sánchez, que ha mantenido un encuentro de trabajo con la asociación Avanti Andalucía Siglo XXI para abordar este asunto denuncia la asfixia económica que supone no contar con esta herramienta y destaca que esta manera de funcionar supone un castigo a las entidades subvencionadas ya que no pueden recibir una nueva subvención hasta que el Ayuntamiento no fiscalice la anterior, algo que debido a la falta de personal se demora meses incluso años.