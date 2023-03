Urbanismo detalla los incumplimientos de licencia del nuevo restaurante Río Grande

El informe realizado por el servicio de licencias e inspección urbanística a las obras del nuevo restaurante que se construye en Río Grande enviado el 13 de marzo por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente recalca la existencia de varios incumplimientos de la licencia de obras por parte de la promotora Faetón Capital.

Se han hecho modificaciones fuera de licencia. Estos incumplimientos obligan a un reformado del proyecto con licencia concedida "donde se reflejen las modificaciones detectadas en el transcurso de las obras: mantener sin cerramiento el elemento construido cercano a la lámina de agua; apeo de la palmera y las medidas compensatorias para mantener la reposición de la vegetación; y bajada la cota de parte de la terraza para integrarla en la zona exterior donde se ubican los aparatos de aire acondicionado", según reza el expediente al que ha tenido acceso este periódico.

Los técnicos analizan ocho cuestiones en su informe.

1. Sobre el deslinde previo de la zona de la dársena que debe realizarse, los técnicos no entran a valorarlo y señalan que debe ser objeto de revisión por parte de la sección de licencias urbanísticas. No obstante, indica que "se ha tenido en cuenta el carácter público y de tránsito del paseo público de ribera para la viabilidad del proyecto presentado".

2. Sobre la almacén 3 donde se instalaba la Terraza Chill Out, ante la denuncia de que se cierra con elementos opacos, los técnicos concluyen que hay un incumplimiento de licencia. Se trata de una "modificación que se pretende materializar (mantener sin cerrar el perímetro de dicha construcción hacia la lámina de agua) así como todos los acabados y elementos que integren dicho elemento en su estado final" que debe incluirse en el reformado final de obras para su preceptiva autorización, "al no ajustarse al estado determinado en la última licencia concedida".

En la inspección observan que "dicho elemento se encuentra sin cerrar, con pilares" y añaden que la empresa responsable de las obras (Río Grande) dice que "no se va a cerrar futuramente, dejándose el espacio libre y sin ningún elemento que impida el paso, así como no se encuentra cerrado tampoco en el perímetro que da frente al puente de San Telmo, a pesar de que no hay más espacio terrestre en dicho extremo al encontrarse directamente la lámina de agua hacia el frente del puente". El informe agrega que tal extremo se puede constatar con la presencia de un ficus que arraiga sus raíces en la propia lámina de agua.

El encargado de obra y la representante de la propiedad informan que "instalarán una valla perimetral en dicha zona que impedirá la caída al río, así como reconocen que a efectos de la actividad no podrán instalar ningún elemento / mobiliario en dicho espacio que deberá quedar libre".

3. Sobre la denuncia de la eliminación de árboles en la parcela, los técnicos concluyen que hay otro incumplimiento, ya que se ha talado la palmera que se veía en las fotos de fachada tomadas de 2015 a 2021. En 2022 no aparece este ejemplar verde. En el informe se cita la inclinación cada vez más acuciada de la palmera, y que no hay antecedentes que contemplen el apeo de la palmera ni la reposición de la masa arbórea. El representante de la propiedad alegó a los técnicos que al inicio de la obra "ya no existía la palmera al haberla atacado el picudo, de ahí que se hubiera apeado dejando el tocón" que seguía en el mismo lugar el día de la visita.

"Se hace necesario requerir la legalización del apeo de dicha palmera así como las medidas compensatorias para mantener la reposición de la vegetación, conforme a lo determinado en el Plan General de Ordenación Urbanística, en el reformado final de obras para su preceptiva autorización, al carecer de la preceptiva autorización que las ampare".

4. Respecto a la denuncia sobre el escenario para actuaciones, que en el proyecto consta como "reservado terraza", los técnicos indican que se ajusta a licencia. "Las construcciones existentes en dicha zona, incluidas las cotas, se ajustan básicamente a la licencia autorizada, informándonos la representante de la propiedad que no hay ningún escenario ni tablao y que en el centro de dicho reservado hay proyectada una fuente que delimitará las dos mesas en cada extremo de dicho elemento sobreelevado de la cota de la terraza normal, por lo que imposibilitaría el uso como escenario que denuncian".

5. Sobre el cartel en la parcela hacia Betis, uno de la empresa constructora y otro para solicitar empleados para el bar-restaurante, los técnicos constatan que no tiene licencia y la propiedad indica que los va a retirar, hecho que se ha cumplido, según Urbanismo.

6. Sobre las instalaciones en cubierta denunciadas, maquinaria exterior de aire acondicionado y de extracción de humos de la cocina, la inspección asegura que la altura de los tubos de extracción de unos 2,35 metros se ajusta a licencia, y que están por debajo de los 3,30 metros que indicaba la denuncia. La representante de la propiedad admite que "inicialmente instalaron un elemento de extracción de humos que estaba muy por encima de la altura reflejada y que fue desechado para instalar unos de menor dimensión, más ajustados al estado reflejado en los planos del proyecto con licencia concedida". Esos tubos más grandes desechados de mayor dimensión que se han descartado se hallaban en la propia terraza cuando acude la inspección.

Los técnicos detectan "una pequeña variación de cota de la superficie que anteriormente se destinaba al desembarco de la escalera exterior directa desde la calle Betis, al encontrarse a la misma cota que el recinto exterior donde se instalan los aparatos de climatización en la zona de cubierta".

Estas dos cuestiones deben recogerse en el reformado final de las obras, señala el informe. "En consecuencia, dichas modificaciones deberán recogerse igualmente en el reformado final de obras para su preceptiva autorización".

7. Sobre la calificación ambiental y que el local se encuentra dentro de la zona acústicamente saturada de ruidos de Betis, los técnicos señalan que "desde un punto de vista urbanístico disciplinario, no tenemos nada que informar, debiendo remitirse a la Sección de Licencias para su oportuna revisión".

8. La última cuestión que se revisa, aunque no ha sido objeto de denuncia, son "las alturas de las construcciones que dan frente a la calle Betis", sobre las que se dice que "se ajustan básicamente a las recogidas en el proyecto autorizado, así como las barandillas determinadas en proyecto".